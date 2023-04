Eutanasia, in Olanda 8mila casi/ Raddoppiano le coppie: “Decidono di morire insieme”

Sono sempre di più in tutto il mondo i paesi che stanno adottando (o almeno discutendo) leggi sull’eutanasia. Con questo nome si intende un procedimento medico, che avviene tramite uno specifico farmaco iniettato al paziente, che accompagna chi ne fa richiesta verso la morte assistita. Tra i paesi al mondo più “avanguardastici” in questi termini ci sono i Paesi Bassi che hanno adottato la legge addirittura 20 anni fa, nel 2002.

Secondo quanto racconta, però, il quotidiano italiano Avvenire, i casi di eutanasia sarebbero anche in aumento, preoccupante secondo alcuni. Solamente nei Paesi Bassi, infatti, l’osservatorio della Commissione di vigilanza Rte (che peraltro giudica anche che le morti assistite siano avvenute nel pieno rispetto dalla legge, verificando la circostanziale “sofferenza insopportabile senza speranza di guarigione” del paziente), nel corso del 2021 si sono registrati ben 8.720 casi. L’eutanasia, a livello percentuale, pesa circa il 5,1% sul computo delle morti complessive nei Paesi Bassi, rispetto al 4,5% registrato nel 2021. In termini assoluti, invece, le morti assistite sono aumentate del 13% rispetto al 2021.

Eutanasia: sempre più coppie scelgono di morire assieme

Insomma, i casi di eutanasia sarebbero in ampia e costante crescita nei Paesi Bassi, con un trend in salita che difficilmente calerà. Inoltre, lo stesso osservatorio della Commissione di vigilanza Rte attesta anche che stanno aumentando i casi di morte assistita di coppia, scelta insomma volontariamente da due partner che vogliono completare anche l’ultimo (definitivo) viaggio assieme, dopo una lunga sofferenza condivisa.

In particolare, i casi di eutanasia di coppia nei Paesi Bassi sono raddoppiati rispetto al 2021, portando alla morte di 29 coppie (58 persone). Nel 2020 erano, infatti, state 13 le coppie a chiedere la morte assistita, mentre nel 2019 erano state 17 e nel 2021 complessivamente 16. Secondo Expertise, un’associazione che si cura proprio di aiutare ed assistere le persone che vogliono presentare richiesta per la morte assistita, in futuro i casi di eutanasia di coppia sono solamente destinati a crescere nel corso dei prossimi anni. “La richiesta di morte assistita di coppia”, spiega Marieke Liem dell’Università di Leida, “avviene per lo più quando si ammala uno dei due partner (..) o quando sono tutti e due malati, per lo più anziani”.

