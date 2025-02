Eva Braun è stata, negli ultimi due giorni di vita di Adolf Hitler, sua moglie. La donna, una fotografa tedesca, era nata nel 1912 a Monaco di Baviera: aveva due sorelle, Ilse e Gretl. Dopo aver frequentato il liceo, Eva Braun cominciò a lavorare come fotografa presso lo studio di Heinrich Hoffmann, amico personale di Hitler. I due si incontrarono per la prima volta nel 1929 proprio grazie all’amico in comune ma per Eva non ci fu subito un interesse nei confronti di quell’uomo. Solamente intorno al 1932 i due cominciarono a frequentarsi assiduamente, senza che i genitori di lei lo sapessero.

Proprio in quell’anno Hitler girò la Germania in lungo e in largo perché occupato con la campagna elettorale e proprio durante quei mesi da sola, senza l’uomo che amava, Eva Braun si sparò un colpo in gola ma si salvò. Questo gesto attirò l’attenzione di Hitler che decise di prendersi più cura di lei. Nel 1935 la donna tentò nuovamente di uccidersi ma anche questa volta si salvò. Particolarmente fragile e poco sicura di sé, la donna decise di lasciare lo studio di Hoffmann e di trasferirsi in una villetta a Monaco, che le era stata donata proprio dal Fuhrer. Con lei la sorella Gretl, molto simile a lei.

Eva Braun, chi è la moglie di Hitler: il matrimonio nel bunker di Berlino

Inserendosi nell’alta società di Monaco, Eva Braun assunse sempre più sicurezza in sé stessa, trascorrendo molto tempo anche con Hitler nella sua residenza al Berghof. Venne descritta, però, come una donna molto infelice, nonostante avesse tutto. La relazione tra Hitler ed Eva è proseguita negli anni, fino ad arrivare al 1945. Il 29 aprile di quell’anno, con i russi ormai alle porte del bunker, i due decisero di sposarsi.

Il matrimonio fu celebrato proprio nei sotterranei da Walter Wagner e il giorno dopo, il 30 aprile, i due si uccisero: lei si avvelenò con del cianuro, lui si sparò un colpo di pistola. I loro corpi vennero bruciati. La famiglia di Eva Braun, invece, sopravvisse alla guerra: i genitori morirono nel 1964 e nel 1976, le sorelle nel 1979 e nel 1987.

