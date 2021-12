Eva, Carmen e Manila attaccano gli autori del GF VIP:”Non esistono solo Alex e Soleil”/ “Noi utili a pulire?”

Carmen Russo, Manila Nazzaro ed Eva Grimaldi hanno sbottato contro il Grande Fratello Vip: “Non esistono soltanto Alex Belli e Soleil Sorge!”. Le tre coinquiline della casa più spiata d’Italia, infatti, si sono dette stufe di sentir parlare della coppia, ormai definitivamente rotta. È così che nel corso di una chiacchierata hanno espresso il loro malcontento.

Manila Nazzaro furiosa: "Chiamata in confessionale alle 5 di mattina"/ Il GF censura

A rompere il ghiaccio ed aprire l’argomento, secondo quanto riportato dal portale IsaeChia, è stata Eva Grimaldi, che nonostante sia l’ultima arrivata si è già stufata di questa situazione. “Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la TV per la passione di Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila, esiste Carmen… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!”, ha detto al termine della puntata andata in onda lunedì 20 dicembre.

Katia Ricciarelli, lite con Eva Grimaldi/ "Sei pazza, ti ritrovi in piscina"

Gf Vip Eva, Carmen e Manila: “Non esistono solo Alex e Soleil”. La discussione

Carmen Russo e Manila Nazzaro, che vivono nella casa del Grande Fratello da molto più tempo, non hanno potuto fare a meno di essere d’accordo con Eva Grimaldi sul tema relativo alla troppa attenzione che si è data finora alla coppia composta da Soleil Sorge e Alex Belli.

“All’inizio ti appassionava, poi dopo? Qui sono successe mille cose in questo ultimo mese, ma noi non abbiamo mai avuto un minuto delle nostre cose per le nostre cose. Spero però che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qui solamente a riscaldare.. e a lavare i piatti?”, ha domandato con amarezza Manila Nazzaro. Infine, il parere di poche parole di Carmen Russo, che ha più volte ribadito come tutto questo le sembri un teatrino: “Alex quando parla ha la voce impostata e questa cosa aveva le caratteristiche della telenovelas, lui, lei e l’altra. Questa cosa dura da tanto perché funziona”.

Barù, finto oroscopo al GF Vip/ Eva Grimaldi ci casca e piange: "L'amore va male!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA