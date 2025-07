Chi è Eva, tentatrice di Temptation Island 2025: età e carriera

Eva è una delle tentatrici di Temptation Island 2025, il reality dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e che va in onda questa sera, giovedì 10 luglio, con la seconda attesissima puntata. All’esordio sono state presentate al pubblico le coppie protagoniste così come il parterre di tentatori e tentatrici, durante il momento dello svelamento in spiaggia di fronte alle fidanzate e ai fidanzati. Tra le tentatrici di questa edizione c’è Eva, che ha raccontato qualcosa di sé nel video di presentazione disponibile sul sito di WittyTv.

Eva ha 28 anni, viene da Livorno e studia per diventare istruttrice fitness, un sogno che spera di realizzare e che possa diventare il suo lavoro per il futuro. Tra gli interessi che quotidianamente coltiva, ama la lettura, il mare, gli allenamenti, prendersi cura di sé e anche andare a cavallo, una passione che la accompagna sin da quando era piccola.

Simone attratto da Eva a Temptation Island 2025?

Eva, nel corso del suo video di presentazione, si è anche soffermata su alcuni suoi pregi. La tentatrice di Temptation Island 2025 ha parlato del suo aspetto fisico, ammettendo di apprezzarne l’armonia a livello complessivo, mentre sul fronte caratteriale si definisce una persona che, nonostante tutto, riesce sempre a vedere il lato positivo delle cose. Per il futuro sogna di costruirsi una famiglia mentre, a livello lavorativo, ancora non ha le idee ben chiare ma si sta comunque conoscendo.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2025 Eva sembra aver catturato sin da subito l’attenzione di uno dei fidanzati: Simone. Il ragazzo, che sta affrontando un periodo complicato con la fidanzata Sonia B e che per questo motivo ha accettato di partecipare alla trasmissione, ha infatti scelto Eva come sua preferenza al momento dello svelamento delle tentatrici. Ci sarà davvero un flirt tra i due nel villaggio dei fidanzati?