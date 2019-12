Eva e Mercedesz Henger/ Lontane anche a Natale, rapporto madre-figlia compromesso?

Hanno trascorso il Natale lontane l’una dall’altra, Eva e Mercedesz Henger. L’ex diva dei film hard ha passato il 25 dicembre a Sharm El Sheikh, località dell’Egitto affacciata sul mar Rosso, in compagnia del suo attuale consorte, Massimiliano Caroletti. Sua figlia, invece, è rimasta in Italia, nel Piacentino, festeggiando la ricorrenza insieme al fidanzato Lucas Peracchi a Castell’Arquato, cittadina dove i due innamorati convivono. Un segnale, probabilmente, della grande distanza, non soltanto in termini geografici, esistente fra le due donne, recentemente scontratesi in televisione nel salotto di Barbara D’Urso per ragioni che analizzeremo fra poco. Il fatto che il giorno di Natale, la festa della famiglia per antonomasia, dedicata alla pace nei cuori e all’amore universale, madre e figlia non fossero insieme, fatto peraltro neppure tenuto nascosto agli occhi dei loro followers, considerata la geolocalizzazione abbinata agli scatti pubblicati su Instagram, non fa ben sperare per il futuro: il loro legame pare essere giunto ai minimi termini e le vie di riconciliazione appaiono sempre meno percorribili giorno dopo giorno.

EVA E MERCEDESZ HENGER: LE ORIGINI DEL DISSAPORE

Come si sia arrivati a una situazione del genere, che vede una madre e figlia allontanarsi sempre più l’una dall’altra, è storia ben nota al pubblico televisivo. Tutto è nato in seguito agli scontri dialettici verificatisi in diretta tv fra Eva e Mercedesz Henger, talvolta avvenuti a distanza di giorni. Infatti, l’ex pornostar ungherese è stata spesso ospite in solitaria da Barbara D’Urso, confidando la sua preoccupazione per la relazione turbolenta (si è parlato anche di violenze) fra sua figlia e il fidanzato Lucas Peracchi. Affermazioni smentite seccamente dal diretto interessato e, soprattutto, da Mercedesz, che ha negato tutto di fronte a sua madre e arrivando addirittura ad aggredirla verbalmente per averle tenuto nascosto per anni il segreto legato alla sua nascita. Mercedesz Henger non è, infatti, la figlia legittima di Riccardo Schicchi, ma la 28enne è venuta a scoprirlo da sola, senza il sostegno morale di sua mamma. Non è noto, poi, come sia proseguita in privato la discussione tra le due, anche se non pare difficile immaginarlo. L’auspicio è che il nuovo anno possa contribuire a riportare la serenità nel loro rapporto.

