Eva Giusti, chi è la tentatrice 'scaricata' da Simone a Temptation Island 2025: lui nella puntata in onda questa sera bacia a sopresa un'altra single

Tra le tentatrici che non sono passate inosservate c’è senza dubbio Eva Giusti che sta facendo girare la testa a Simone Margagliotti, che è in crisi con la fidanzata Sonia B. Ma chi è la ragazza? Quello che si sa è la sua età, 28 anni, ed è originaria di Livorno dove vive ancora oggi. È appassionata di benessere e vita attiva. Sta studiando per diventare un’istruttrice di fitness.

Come si definisce la ragazza in questione? Determinata, molto positiva, sempre pronta a prendersi cura di se stessa, e nel tempo libero ama leggere e perdersi a guardare le onde del mare. Sogna, come tutti, di costruirsi una famiglia. “Mi piace vedere il lato positivo delle cose” ha aggiunto. Tuttavia la bella tentatrice nella puntata di questa sera di Temptation Island 2025 verrà ‘scaricata’ da Simone, fidanzato di Sonia B. Infatti Simone si avvicinerà moltissimo ad un’altra single.

Eva Giusti e Simone Margagliotti, lei già scaricata: scatta il bacio con un’altra single a Temptation Island?

Terrapiattista, convinto che i giganti siano esistiti veramente e che i dinosauri non si siano mai estinti: questo è Simone Margagliotti, l’ennesimo elemento che Maria De Filippi ha piazzato in prima serata a Temptation Island 2025 e si vedrà ancora nella puntata di Uomini e Donne dove saranno ospiti le coppie per raccontare com’è andata la loro avventura. Nelle puntate andate in onda ha fatto piangere la sua fidanzata Sonia B in diverse occasioni e anche questa sera, stando alle anticipazioni, sembra che possano esserci nuove lacrime.

Ebbene sì, sembra che Simone si avvicinerà sempre di più ad una tentatrice ma, colpo di scena inaspettato, la single in questione non sarà la tentatrice Eva Giusti ma un’altra delle ragazze del villaggio. Scatterà davvero un bacio tra loro due? Se così fosse la sua fidanzata Sonia B. non mancherà di chiamare il falò di confronto per chiedergli delle spiegazioni del resto il personal trainer 28enne si è avvicinato a ben due ragazze nel girono di pochi giorni incurante dei sentimenti della sua ragazza. L’appuntamento è per stasera su Canale5 dopo la puntata de La Ruota della Fortuna.