Eva Grimaldi torna a parlare del Grande Fratello

Tra gli ospiti di oggi domenica 16 febbraio 2025 troviamo Eva Grimaldi, la nota artista ha fatto tappa sul piccolo schermo nel programma di Silvia Toffanin. L’artista ha raccontato le sue sensazioni ora che il percorso al Grande Fratello è giunto al termine:

“Ho dormito poco la prima notte fuori dalla Casa, avevo una marea di lavatrici da fare. Negli anni ho fatto un lavoro importante su me stessa, anche da quando c’è Iva al mio fianco. Io ho perso mia mamma quando aveva 92 anni, i genitori diventano i nostri figli, quelli mai avuti, sono fragili, è un dolore indescrivibile perdere la madre, se n’è andata nel 2017 ma non riesco a guardare le sue foto e i video, ho il telefono pieno di ricordi” ha confessato Eva Grimaldi in una intervista concessa nel salotto di Silvia Toffanin. Ricordando i suoi problemi di balbuzie ha confessato: “Sono rimasta sotto choc a cinque anni, quando un aereo passò a un pelo dal tetto”

Eva Grimaldi confessa: “Diventare mamma? Ci ho pensato”

Nel corso dell’intervista concessa a Verissimo, Eva Grimaldi si è soffermata anche sulla sua possibilità di diventare mamma, che ha toccato da vicino in passato “Quando ero sposata con mio ex marito ci ho pensato alla possibilità di avere un figlio. In passato ho abortito, avevo trent’anni e per me era importante portare avanti la mia carriera, ne ero all’apice. Per la mia vita sogno che ci sia un po’ più di pace, voglio andare avanti con Imma fino all’ultimo giorno, sono una donna serena e molto fortunata”.

In una passata intervista Eva Grimaldi aveva raccontato il primo incontro con la sua moglie Imma Battaglia, la donna della sua vita: “Non mi ha chiesto solo un bacio! Dopo, ha usato un sacco di stratagemmi. Mi ha invitata ad andare in camera da letto, perché nel soggiorno c’era una parete a vetri e non voleva che ci vedessero da fuori. In camera mi ha chiesto di spogliarmi, come nel libro Le mille bocche della nostra sete “ha rivelato Eva Grimaldi.