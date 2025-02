Eva Grimaldi racconta la sua difficile infanzia al Grande Fratello: “Ero dislessica”

Prima di lasciare in modo definitivo la Casa del Grande Fratello da eliminata, Eva Grimaldi si è raccontata in diretta, svelando momenti difficili della sua vita, legati a difficoltà personali. L’attrice ha spiegato di aver sofferto di dislessia e di essere balbuziente e, per questo, di essere stata anche discriminata. “Sono stata bocciata in diverse classi perché i miei genitori non mi hanno mai controllato i compiti, ma non perché non mi accudivano come figlia, ma perché non avevano tempo”, ha esordito.

Eva Grimaldi arriva da una famiglia umile, la cui priorità era lavorare e crescere i figli: “A casa nostra non c’erano soldi, solamente carezze e baci. Mia madre si alzava alle 4 per andare a fare pulizie, mio padre si alzava presto e tornava a casa distrutto.” ha spiegato.

Eva Grimaldi spiega perché è balbuziente

Ma sua madre è stata presente quando, a causa della sua dislessia, a scuola l’hanno separata dai suoi compagni per assegnarla ad una classe ‘speciale’. “Ero dislessica, anch’io ho avuto il marchio della ‘ritardata’. Nella terza media mi hanno messo in una classe ‘differenziata’, così si chiamava, e mia mamma mi venne a prendere a scuola, vide i miei compagni e disse ‘Non è così, io devo aiutare mia figlia’. Lei lavorò gratis dalle suore affinché io andassi lì a scuola.”, è stato il racconto commosso di Eva Grimaldi in diretta. La balbuzie è stata poi un problema per la sua carriera da attrice, ma allo stesso tempo il lavoro è stato una terapia: “Sono balbuziente perché un aereo militare passò bassissimo, presi lo spavento e rimasi a bocca aperta. Parlare davanti a milioni di persone mi ha aiutata, mai avrei pensato di poterlo fare!” ha concluso.

