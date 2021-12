Eva Grimaldi attacca Valeria Marini/ “Non lavare i piatti, ma almeno sparecchia!”

Nuove tensioni all’interno del Grande Fratello Vip 2021 tra Eva Grimaldi e Valeria Marini. La nuova concorrente ha dimostrato fin da subito il suo carattere con l’intenzione di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. L’attrice ha scatenato una discussione con Katia Ricciarelli accusandola di non aver preso bene le critiche, con Soleil Sorge fino ad arrivare quest’oggi ad un faccia a faccia con Valeria Marini.

Questo pomeriggio Eva Grimaldi, intenta a lavare i piatti ha sbottato nei confronti della showgirl dicendole: “Sei troppo stellare Valeria perché se tu hai le mani non ti faccio lavare i piatti, però…”. La Marini ha subito reagito alle parole della donna dicendo: “Sono andata un attimo in bagno, non stavo chiacchierando, non ho neppure fumato una sigaretta”. La showgirl sarda ha voluto sottolineare come da quando è entrata nessuno l’abbia mai rimproverata: “Non mi ha mai rimproverato nessuno da quando sono qui. Faccio anche le cose in più”.

Eva Grimaldi attacca Valeria Marini

Ad Eva Grimaldi non sono bastate le parole di Valeria Marini e ha voluto continuare la discussione replicando: “Forse perché gli altri non hanno avuto il coraggio di dirtelo!”. Dopo aver sentito queste parole Valeria Marini non ci ha più visto e ha interpellato Manila Nazzaro come sua testimone: “Manila non faccio le cose in più di quelle che devo fare?”.

Dopo aver sentito la conferma da parte dell’ex Miss Italia, Eva Grimaldi ha ribadito: “Non ti dico di lavare i piatti, ma sparecchiare”. Valeria Marini ha continuato a ribadire come lei avesse sparecchiato e si fosse allontanata dalla cucina solo per qualche minuto per andare in bagno a lavarsi le mani. La situazione si sarà placata così oppure la guerra andrà avanti?

