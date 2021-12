Eva Grimaldi, chi è la nuova concorrente del GF Vip 2021/ “Avrò bisogno del vostro sostegno”

Eva Grimaldi è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello vip 2021. L’attrice fa parte del gruppo dei nuovi ingressi con cui la produzione del reality ha deciso di animare la casa creando nuove dinamiche dopo l’annuncio del prolungamento fino al 14 marzo. La Grimaldi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha espresso il proprio entusiasmo per la nuova avventura con la moglie Imma Battaglia pronta a sostenerla da casa e a fare il tifo per lei. Dopo averla seguita durante la sua avventura sull’Isola dei Famosi, Imma Battaglia ha dato tutto il suo appoggio alla Grimaldi anche se significherà trascorrere le feste lontane.

Eva Grimaldi, infatti, varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà oggi, venerdì 17 dicembre, nel corso della ventoettesima puntata. Accanto alla Grimaldi, questa sera, cominceranno l’avventura come concorrenti anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano e la bellissima Federica Calemme.

Eva Grimaldi al Grande Fratello vip 2021: l’appello ai fan

Eva Grimaldi, comincerà a giocare seriamente al Grande Fratello Vip 2021 probabilmente dopo Natale. Come accaduto a Biagio D’anelli, Valeria Marini e Giacomo Urtis, anche Eva Grimaldi non parteciperà alle nomination che ci saranno questa sera. L’attrice avrà così il tempo di ambientarsi e di conoscere gli altri concorrenti prima di entrare ufficialmente nelle dinamiche del reality.

Nel frattempo, lo staff che gestisce la sua pagina Instagram, ha chiesto ai fan di sostenerla nella nuova avventura: “Ora è ufficiale, la nostra indomabile Eva Grimaldi ha lasciato il telefono ed è pronta a varcare la porta rossa del Gf Vip. Da questo momento in poi il fantasma di Eva entra in azione. Stateci dietro, per questa sesta edizione del Grande Fratello avremo bisogno di tutto il vostro sostegno. Lo staff (quello di tutti ovviamente)”.

