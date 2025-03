Eva Grimaldi, chi è l’attrice e personaggio televisivo che questo pomeriggio sarà ospite di “Verissimo” per una intervista di coppia con sua moglie, Imma Battaglia? Nella puntata del sabato del talk show in onda come sempre su Canale 5 ci sarà spazio per la chiacchierata delle due donne con la padrona di casa, Silvia Toffanin: “una intensa intervista di coppia” per la 63enne di origini venete e la sua quasi coetanea compagna, che parleranno di una storia d’amore cominciata oramai tanti anni fa e di come la stanno vivendo. Ma, in attesa di scoprire cosa racconteranno tra poco negli studi televisivi del rotocalco delle reti Mediaset, scopriamo qualcosa su Eva Grimaldi, a partire dalla sua carriera e anche la vita privata.

Classe 1961 e nata come Milva Perinoni a Nogarole Rocca (Verona), Eva Grimaldi non è solo uno dei volti più noti del piccolo schermo in Italia ma anche una vecchia conoscenza del pubblico delle reti Mediaset per aver partecipato a diverse fiction come pure ad alcuni reality tra cui “L’Isola dei Famosi” e soprattutto l’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”. Prima di intraprendere la sua lunga e fortunata carriera nel mondo dello spettacolo, la Grimaldi ha raccontato di aver lavorato come benzinaia del distributore di carburante che gestiva il padre, ricordando pure di essere stata balbuziente e dislessica. Poi, a fine Anni Ottanta, complice una bellezza che non passa certo inosservata, Eva si faceva notare in tv a “Drive In” e conquistava pure Federico Fellini che la scritturava per uno dei suoi ultimi film.

Sempre a proposito del percorso artistico di Eva Grimaldi, dobbiamo ricordare che la 63enne attrice ha lavorato con diversi grandi registi in pellicole d’autore (anche Oltralpe con registi francesi), mentre sul piccolo schermo vanno annoverati non solo i suoi tanti ruoli nelle fiction ma pure il suo storico sodalizio con Pierfrancesco Pingitore e che li porterà a lavorare spesso assieme a teatro. A proposito della sua vita privata (di cui diamo conto pure in un altro pezzo quest’oggi, tracciando un breve ritratto del suo ex marito, Fabrizio Ambroso) sono tanti gli amori attribuiti a Eva Grimaldi e altrettanti i flirt solo presunti: dalle brevi storie con Lele Mora e Vittorio Sgarbi sempre negli Anni Ottanta, a quella costruita a tavolino con Gabriel Garko (“Ma con lui un figlio l’avrei fatto…”), un affetto comunque sincero tanto che l’attore farà da testimone alle nuove nozze dell’amica.

Infatti, com’è noto, dopo essere stata sposata dal 2006 al 2010 ad Ambroso (da cui divorzierà tre anni dopo), Eva Grimaldi si era unita civilmente a Imma Battaglia, l’attivista e figura leader del movimento LGBTQ+ , nel 2019, con le nozze celebrate in Campidoglio a Roma dall’ex senatrice Monica Cirinnà. “Quando ho conosciuto Imma avevo toccato il fondo con l’alcol. Lei invece mi ha salvata, mi ha preso la mano e mi ha dato la forza di uscire dal tunnel in cui ero entrata” aveva raccontato la Grimaldi a proposito della sua storica partner in una recente ospitata proprio a ‘Verissimo’. E sulla scelta di non avere figli: “Avevo circa 30 anni quando ho abortito e per me era importante portare avanti la carriera. Non mi sentivo pronta” aveva ammesso pur spiegando di essersi pentita in seguito di quella decisione: “Il papà era un mio collega a cui non ho detto nulla. Non ho voluto approfittare del suo nome”.