Eva Grimaldi, l’attrice racconta la sua battaglia con le balbuzie

Fresca di avventura al Grande Fratello, più precisamente la seconda della sua carriera, l’attrice Eva Grimaldi torna a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, dove racconterà questa sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Nuove amicizie costruite, una vita vissuta, alleanze strette ma anche l’occasione per parlare di temi delicati, come la battaglia con le balbuzie, che Eva Grimaldi ha affrontato a testa alta, ma dopo l’accaduto quando era giovanissima porta ancora dei segni ben evidenti sulla pelle. “Per le balbuzie sono rimasta macchiata a vita, ero dislessica, anch’io ho avuto il marchio della ‘ritardata’. Nella terza media mi hanno messo in una classe ‘differenziata’” ha raccontato nella casa del Grande Fratello l’attrice ed ex modella.

Chi è Anna Valle/ "Sono vagabonda, anche perché il mio mestiere mi porta in posti sempre diversi"

Sempre tra le mura della casa più spiata d’Italia, Eva Grimaldi ha colto l’occasione per ricordare anche la complicata infanzia vissuta tra le mura di casa sua, dove le questioni economiche erano un cruccio: “Mancavano i soldi in casa, c’erano solo affetto e baci, i miei si alzavano presto per andare a lavoro e tornavano a casa distrutti” ha sottolineato l’artista.

Chi è Giorgio Marchesi/ "A 20 anni ho fatto tantissimi lavori, mi piaceva viaggiare e cambiare"

Eva Grimaldi rivela: “Rimasta sotto choc a causa di un aereo”

Tornando a parlare dei problemi di balbuzie che si porta dietro da tutta una vita, Eva Grimaldi ha deciso di ricostruire la questione, andando alle origini dell’accaduto. In particolare fu un episodio a destabilizzare dal punto di vista emotivo la cantante, che ha raccontato nella casa del Grande Fratello:

“Sono balbuziente perché un aereo militare passò bassissimo, presi lo spavento e rimasi a bocca aperta. Parlare davanti a milioni di persone mi ha aiutata, mai avrei pensato di poterlo fare!” ha confessato l’attrice ed ex fidanzata di Gabriel Garko che invece oggi trova sicurezza nel poter parlare a una platea intera, a differenza di quello che avrebbe pensato in passato.

Sanremo 2025, Carlo Conti: "La Rai mi vuole alla conduzione altri due anni, ma..."/ La replica divide