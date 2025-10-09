Eva Grimaldi ha raccontato di un’esperienza choc vissuta dopo un intervento al seno, precisamente a causa di un’infezione.

Non sempre le cose vanno come previsto, anche quando gli effetti collaterali della chirurgia estetica rispecchiano una sorta di prassi o normalità; lo dimostra il racconto di Eva Grimaldi, colpita da un’infezione dopo un intervento al seno eseguito diversi anni fa. Un effetto collaterale che può capitare e può essere messo in conto per questo genere di interventi di chirurgia estetica ma che, nel suo caso, ha rischiato di avere ripercussioni ancor più gravi. L’intervento medico, pertinente e calzante, è fondamentale; la sfortunata dell’attrice è stata quella di incappare in un esperto che si è dimostrato impreparato rispetto a ciò che stava accadendo.

Eva Grimaldi rischia indagine per falsa testimonianza/ Ares gate, Rosalinda Cannavò parla dietro un paravento

“Ho rifatto il seno per la prima volta a 26 anni, sono passata ad una seconda e poi nel tempo una terza e poi la quarta… Una capsula ad un certo punto ha fatto infezione, una protesi; può succedere, sono andata da uno dei migliori nel campo. Bisogna però essere capaci e pronti, se qualcosa va storto il problema va affrontato”. Inizia così il racconto choc di Eva Grimaldi, che poi spiega: “Questo dottore non è stato bravo nella circostanza; mi ha messo un’altra protesi subito; il giorno dopo avevo litri di siero all’interno. Dopo aver rimediato ha inserito ancora un’altra protesi… Febbre a 42, stavo più di là che di qua”.

Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi/ "Senza la tua luce io sono persa: ti vorrei sposare ogni..."

Eva Grimaldi a La Volta Buona: “Ero più morta che viva…”

Eva Grimaldi prosegue il suo racconto a La Volta Buona ricordando la paura per le sue condizioni, una situazione sempre più severa a causa di quella complicazione post-operatoria che non stava venendo trattata nel migliore dei modi. “Ero più morta che viva… Per un anno sono rimasta con un solo seno. Nel momento più alto della mia carriera, stavo girando un film con il compianto Remo Girone. C’era una scena a seno nudo e inventavo sempre questa scusa con una fistola…”. Ricordando l’esperienza sul set ai tempi di quel problema al seno, Eva Grimaldi ha colto l’occasione per omaggiare proprio Remo Girone scomparso pochi giorni fa. “Che gentile, di un umiltà unica; ci ha insegnato come la gentilezza e l’umiltà siano la vera bellezza estetica”.