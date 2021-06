Eva Grimaldi “Coming out? All’Isola soffrivo, non volevo mentire”/ “Ora sogno…”

Eva Grimaldi ha tanti sogni nel cassetto e molti progetti ancora da realizzare. Lo ammette in diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trend&Celebrities condotta da Francesco Fredella, raccontando come prima di diventare attrice si sia data da fare con tanti lavori. “Siccome mi bocciavano sempre a scuola, a casa mia non c’erano soldi, sono andata subito a lavorare. – ha ammesso la Grimaldi, spiegando che – Il mio primo lavoro è stato mettere lo scotch agli scatoloni. Poi ho fatto la pasticcera, la benzinaia, lavavo le macchine… Questi lavori mi hanno insegnato ciò che mi aveva anche insegnato mia madre: l’onestà.” La sua carriera nel mondo della recitazione è poi decollata e, dopo aver lavorato con Federico Fellini, sono arrivate tante soddisfazioni. Una vita ricca la sua, tanto he le è arrivata la proposta di scrivere una autobiografia “da cui trarre un film ma ho ancora tanto tanto da raccontare”, ha chiarito.

Eva Grimaldi "Il segreto della mia giovinezza? Fare l'amore"/ "Io al GF VIP? Sì ma.."

Eva Grimaldi e il coming out all'Isola: "Stavo soffrendo, volevo sentire Imma…"

Oggi Eva Grimaldi ha ancora tanto da realizzare: “Un sogno è realizzare altri film con registi nuovi, ci sono dei giovani molto molto brani, sia italiani che non. Mi piacerebbe anche lavorare in radio con un programma, anche notturno, in cui le persone si possano raccontare e confessare.” ha ammesso in diretta radio. Ha poi ricordat il coming out fatto durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, spiegando com’è maturato: “Sono stata la prima attrice a fare coming out in televisione. Stavo molto male, era un periodo che volevo sentire la voce di Imma (Battaglia, ndr) all’Isola dei Famosi. Tu lì parli con gli autori, lo psicologo, loro sapevano che io stavo con Imma e mi hanno dunque fatto la sorpresa. Quando l’ho vista poi mi sono aggrappata a lei come una bambina, non potevo dire ‘siamo grandi amiche’, e non mi interessava proprio niente. Io ho capito che lei è la mia forza, era la mia isola.”, ha concluso.

EVA GRIMALDI/ "Quando ho visto Imma Battaglia ho capito che l'avrei amata"Eva Grimaldi/ "Imma Battaglia? Mi dissero di non frequentarla, perché se lesbica non avrei più"

