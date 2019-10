Eva Grimaldi/ “Con Imma ho ritrovato me stessa, Garko? È felice” (Storie Italiane)

Eva Grimaldi, tra le protagoniste di Tale e Quale Show, è stata oggi ospite di Storie Italiane per una piacevole intervista da parte della padrona di casa Eleonora Daniele. L’attrice ha parlato della sua infanzia non semplice. Dopo una clip ha commentato in studio: “Il tempo aiuta, io non rinnego la mia infanzia perchè quando lo si fa incontri spesso persone che hanno avuto una brutta infanzia, la mia è stata bellissima e ricca di amore”, ha precisato, “un’infanzia fatta di carezze e amore”, ha aggiunto. Quindi ha spiegato quali fossero le sue reali difficoltà: “Io ho a che fare con delle mie caratteristiche attuali, sono dislessica ma anche una ex balbuziente, mi son trovata in una classe differenziata e mia mamma mi disse che non ero differenziata, non ero ‘non normale’, ero solo balbuziente”. Eva ha raccontato che la sua balbuzie fu ad un trauma avuto quando era molto piccola: un giorno passò un aereo a bassissima quota sotto la sua abitazione e questo evento la bloccò. A causa delle sue difficoltà fu bocciata due volte, però la Grimaldi ha tenuto a precisare: “la mia famiglia mi ha fatto crescere benissimo”.

EVA GRIMALDI, L’AMORE PER IMMA BATTAGLIA

Eva Grimaldi ha raccontato anche della sua vita privata, del matrimonio naufragato dopo 4 anni e vissuto come una sorta di fallimento. “Devo solo ringraziare il mio ex marito e i miei ex fidanzati perchè se fosse andata bene non avrei incontrato Imma, io ho incontrato l’amore. Oggi mi sento una donna felice, non tutti lo incontrano nel corso della vita, è un dono di Dio che ci ha dato”, ha commentato commossa. Quindi non sono mancate le immagini del giorno delle nozze con Imma Battaglia. “Il matrimonio è stato un vero inno dell’amore, quel giorno pioveva moltissimo, quando ci siamo sposate è venuto un raggio di sole e l’arcobaleno, il segnale di mamma, lei amava tantissimo Imma e aveva capito che era la persona per me”, ha rivelato. Eva ha poi dedicato parole importanti alla donna della sua vita: “Lei mi ha fatto riabbracciare Gabriel (Garko, ndr) e tante persone che avevo perso, ma anche me stessa perchè io avevo perso Milva, l’avevo incatenata”. Ed a proposito di Gabriel Garko ha concluso: “Tutti abbiamo amici speciali, io penso che dobbiamo avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare della vita privata, è più di un fratello, rispetto le sue scelte. Io lo vedo felice, è felicissimo, è bello come il sole!”.

