Eva Grimaldi è Boney M./ Video, le origini degli Abba (Tale e Quale Show)

Una nuova settimana di fatica per Eva Grimaldi: chissà come saranno andate le prove di Tale e Quale Show 2019 questa volta? Dopo aver seguito la sua impresa nei panni di Alice, oggi avremo modo di vederla trasformata in Boney M., un progetto musicale nato dal produttore tedesco Frank Farian e che darà vita negli anni Settanta ad uno dei gruppi più rinomati in tutto il mondo: gli ABBA. Prima della trasformazione, la band inciderà Daddy Cool nel 1976 e dopo un inizio un po’ incerto conquisterà 9 dischi d’Oro in Europa. Insomma una scelta di si curo non semplice per le doti canore della Grimaldi. Basti ricordare che la scorsa settimana il suo “Ho fatto ca##re” detto a fine esibizione ha subito interessato le pagine di gossip. Come riuscirà a confrontarsi con un’assegnazione così difficile? L’unica speranza per la concorrente è di riuscire per lo meno ad evitare la perenne ultima posizione, magari recuperando terreno rispetto a David Pratelli e Sara Facciolini, ancora a rischio baratro da diverse puntate. Nel frattempo l’attrice ha rilasciato un’intervista a Storie Italiane parlando del suo ex marito Gabriel Garko, con cui ha ancora un bel rapporto. “Se fosse andato bene, non avrei incontrato Imma [Battaglia, ndr]. Quando incontri il vero amore, sei felice. È un dono di Dio che ci ha dato”. Purtroppo chi era in attesa di scoop succulenti sulla presunta omosessualità di Garko è rimasto ancora una volta a bocca asciutta: “Tutti abbiamo un amico speciale. Io penso che bisogna avere rispetto delle persone che non vogliono parlare della vita privata. Rispetto le sue scelte. Lo vedo comunque molto felice”.

Eva Grimaldi è Boney M., Tale e Quale Show: un’avventura complicata

Eva Grimaldi non riesce ad allontanarsi troppo dall’ultimo posto. A Tale e Quale Show 2019 per adesso ha conquistato 107 punti totali, di cui 21 registrati grazie all’esibizione della scorsa settimana. La vittoria a pari merito di Sara Facciolini le ha permesso di ritornare dodicesima, nonostante i tanti passi avanti fatti fino ad ora. L’abbiamo ascoltata in Per Elisa di Alice: anche se durante le prove afferma di essere andata bene, la performance in studio non è stata delle migliori. Giorgio Panariello però ha preferito fare i complimenti alla concorrente: “Ce la stai mettendo tutta, ti dai da fare”. Purtroppo dal punto di vista canoro ci sono stati non pochi difetti, stonature visibili fin dall’attacco e ancora più marcati nel ritornello. “Trucco, parrucco, movimenti, c’era tutto, era perfetto”, ha aggiunto il giudice toscano. “La voce c’era, gli atteggiamenti c’erano. C’era una voglia tua di correre e finire presto”, ha aggiunto invece Loretta Goggi, “Hai sbagliato perchè correvi e qualche volta pure un po’ di intonazione”. Vincenzo Salemme invece ha notato che la concorrente era impaurita e per questo sceglie di ricordarle che alla fine si tratta solo di un gioco. Clicca qui per rivedere il video dell’esibizione di Eva Grimaldi.

