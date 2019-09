Eva Grimaldi e Imma Battaglia/ “Noi pioniere! Il Matrimonio? Un atto politico”

Eva Grimaldi farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show in partenza sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Carlo Conti, ha chiamato all’appello anche l’attrice, dopo la sua precedente esperienza sull’Isola dei Famosi dove ha finalmente fatto coming out presentando ufficialmente la sua compagna (adesso moglie) Imma Battaglia. Il quotidiano “Il Giornale”, in attesa del debutto, ha tracciato i contorni di ciò che Eva rappresenta nel mondo dello spettacolo ed anche nella comunità LGBT. Da sempre personaggio fortemente incisivo e dalle caratteristiche camaleontiche, il pubblico la ama per la schiettezza e la sincerità. L’attrice ha avuto modo di parlare della risonanza che l’unione civile ha avuto, anche perché la prima fra due donne famose al grande pubblico. “Mi sento come una pioniera che ha scalato una vetta che nessuno aveva raggiunto prima d’ora. Un’esperienza che ancora oggi resta un atto politico che aiuta chi ha difficoltà a comprendere il sentimento tra persone dello stesso sesso. Non c’è nulla di sbagliato nell’Amore”.

Eva Grimaldi: “L’isola dei Famosi? Mi ha insegnato a vivere!”

Per Eva Grimaldi la partecipazione all’Isola dei Famosi è stata decisamente importante. Ed infatti, a tal proposito, racconta del suo percorso professionale come un “prima e dopo Isola”. “Più che un percorso formativo è stato un vero e proprio spartiacque per il mio percorso di vita. – ha precisato l’attrice – Non avevo programmato nulla, ma prima della partenza avevo preventivamente parlato con la mia famiglia, rivelando il mio rapporto con Imma che durava ormai da anni. L’Isola mi ha insegnato a vivere nel pieno delle nostre forze, invece di sopravvivere come un naufrago in balia delle onde”. E proprio in Honduras, Eva ed Imma Battaglia hanno ufficializzato il loro amore dopo nove anni. “In questo momento c’è bisogno di fare una cosa pubblica, di metterci la faccia. Il passaggio dal privato al pubblico è un messaggio che dai perché la comunità intorno a te ti accolga come una coppia riconosciuta, una famiglia. Non siamo una formazione specifica, siamo due cittadine italiane che si sono incontrate”, ha dichiarato l’attivista.

