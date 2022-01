Eva Grimaldi e l’alcool/ “Sono arrivata a bere parecchio vino e super alcolici”

Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 2021 si regala ai telespettatori raccontando alcuni retroscena della sua vita privata ed artistica. Dai primi anni di carriera e alcune scelte sbagliate come quella di rifarsi il seno per motivi prettamente di lavoro al vizio dell’alcool. L’intervento al seno, ripetuto per otto volte, è stato davvero rischioso visto che la Grimaldi ha rischiato di morire per una setticemia. Nonostante fosse all’apice della sua carriera, la Grimaldi ha vissuto per diverso tempo con una protesi al seno. Tutto si è risolto nel migliore dei modi, ma i fantasmi erano sempre in agguato visto che l’attrice ha raccontata di aver sofferto di dipendenza dall’alcol dopo la separazione dall’ex marito Fabrizio.

“Quando ti ritrovi a 50 anni abbandonata dal proprio uomo dalla sera alla mattina non è facile” – ha detto la Grimaldi che ha trovato conforto proprio nel vino e nei superalcolici.

Eva Grimaldi e la dipendenza dall’alcol: “bevevo tantissimo”

Eva Grimaldi poi si sofferma sul matrimonio con l’ex marito Fabrizio Ambroso: ” quando sei un personaggio famoso non sanno se stanno con te per quel motivo o per un altro. Poi c’era questo figlio che non arrivava, ma anche io ne ho fatta una molto grossa”. Giustamente Alfonso Signorini le domanda di cosa si tratta con l’attrice che confessa: “a Fabrizio ho mentito sull’età, pochi giorni prima del matrimonio ha scoperto la mia età”.

Dopo la separazione dall’ex marito, Eva ha sofferto di dipendenza dall’alcool: “una sera presi la macchina andai da Verona a Milano da Andy dei Bluvertigo. Il giorno dopo decisi di lasciare l’Italia e partiì per l’Africa dove ho fatto un’esperienza bellissima, da lì torno, ma il problema c’era”. A quel punto l’attrice decide di impegnarsi per uscire da questo tunnel: “ho incontrato altre mie coetanee anche loro lasciate dai mariti, sono arrivata a bere parecchio vino e super alcolici”.

