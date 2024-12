Eva Grimaldi sarà una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma in onda Mercoledì 11 Dicembre 2024. La donna tratterà di tanti temi della sua vita, dal suo lavoro fino ad alcuni suoi flirt e i due matrimoni che l’hanno vista protagonista. Eva ha però vissuto anche periodi molti difficili nella sua vita, soprattutto dovuti alle sue dipendenze da alcol e droga.

Come rivelato a più riprese, Eva Grimaldi ha vissuto momenti piuttosto duri dopo la fine del suo primo matrimonio, quello con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso. Una storia che non è finita nel migliore dei modi. L’uomo ha infatti lasciato l’attrice durante il matrimonio e la donna ha reagito malissimo.

La nota attrice ne ha parlato durante la trasmissione Belve di qualche tempo fa, e ha rivelato alcuni retroscena di quel particolare periodo: “Incontrare Imma mi ha salvato dall’alcol. Io sono stata abbandonata improvvisamente dal mio ex marito, aprivo il frigo e bevevo sempre, bevevo tanto e spesso super alcolici. In tanti avranno pensato che ero proprio fuori'”, ha rivelato.

Eva Grimaldi e il periodo più duro della sua vita: “Uscivo solo se c’era droga”

Non solo l’alcol, perché Eva Grimaldi ha affrontato anche la dipendenza dalla droga e, in particolare, dalla cocaina, sostanza che spesso viene utilizzata soprattutto nel mondo dei vip. A riguardo, l’ex compagna di Gabriel Garko ha svelato, senza peli sulla lingua , che: “Alcol e droga sono due vizi molto simili. Non mi definivo una tossica ma ne ho molto abusato”.

E sempre durante l’intervista a Belve, Eva ha svelato: “Non posso dire qual è stato il momento più buio o meglio, credo che la droga è stato il periodo più basso della mia vita. Tendevo ad uscire solo quando c’era la droga”. La persona che è riuscita a tirare fuori Eva da tutto questo è stata sua moglie Imma Battaglia, sposata poi nel 2019. Le due ora vivono insieme a Roma. Eva ricorda: “Imma mi ha salvato, sono scoppiata a piangere quando la vidi al Gay Village e le raccontai tutta la mia sofferenza. Imma è stata la prima donna che ho scoperto di amare”, la rivelazione della donna.