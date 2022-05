Eva Grimaldi e l’infanzia difficile/ “Ero balbuziente, dislessica e molto povera”

Eva Grimaldi ha faticato e non poco per arrivare al successo e alla fama raggiunti oggi. Lo aveva svelato in tutta la sua schiettezza la stessa artista, ex Grande Fratello Vip 2021, in occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In nel 2019. In quell’occasione Eva Grimaldi si era commossa e si era lasciata andare ad un pianto liberatorio, ricordando gli anni difficili di quando era solo una bambina. “Mi viene da piangere ripensando a quanto ho sudato – aveva raccontato parlando con la “zia” – ho lavorato per arrivare dove sono ora. Ho avuto un’infanzia felice anche se povera ma la mia famiglia mi ha insegnato i valori più importanti della vita”.

E ancora: “So i sacrifici che ha fatto la mia famiglia Siamo cresciuti con la Caritas e c’era una bambina di nome Milva (Milva Perinoni è il vero nome di Eva Grimaldi ndr) e voleva fare l’attrice, ma non c’erano soldi”. Ma nonostante tutte le difficoltà, Eva Grimaldi non aveva affatto puntato il dito nei confronti di mamma e papà, anzi: “Mia madre è stata una madre bravissima – ricordava – mio padre anche, perché mi hanno insegnato i valori della vita e io sono cresciuta in questa famiglia, e sono stata fortunatissima”.

EVA GRIMALDI: “FACEVO LA BENZINAIA, IMMO BATTAGLIA? AMORE DELLA MIA VITA”

Poi la fidanzata di Imma Battaglia aveva aggiunto: “Sono un’autodidatta, facevo la benzinaia. Ero dislessica e balbuziente, sono stata bocciata tante volte, pure in terza elementare. Frequentavo una classe differenziata”. Una donna che quindi si è fatta da sola, una classica self-made woman, aiutata però da tre cose importanti: “Penso che nella vita si possa fare tutto, basta avere una famiglia, crescere nell’amore e nella stima”.

Nell’occasione Eva Grimaldi era stata affiancata dalla sua compagna, Imma Battaglia, e per lei, come sempre del resto, aveva speso parole di elogio: “Imma è una persona speciale, è l’amore della mia vita. Non ho mai amato nessuno come lei. Poi adoro la sua famiglia, ho un bellissimo rapporto con mia suocera. Giochiamo sempre a burraco”.

