Eva Grimaldi è Sophia Loren/ Video, la “palpatina” a Carlo Conti (Tale e Quale Show)

Eva Grimaldiimpersonerà questa sera nientemeno che Sophia Loren nella sesta e ultima puntata di “Tale e Quale Show”, il format condotto da Carlo Conti su Rai 1 e che vede i VIP impegnati a imitare i più grandi artisti e cantati della scena italiana e internazionale. Per quanto riguarda la 58enne attrice originaria di Nogarole Rocca, in Veneto, e compagna di Imma Battaglia, dopo aver vestito i panni di Bobby Farrell, leader degli indimenticati Boney M. (celebri per il brano “Daddy Cool”), in una performance che ha messo in risalto le sue doti androgine e cantando con tanto di parrucca “Ma Baker”, stavolta si cimenterà con un mostro sacro della scena cinmatografica italiana anche per cercare di risalire la china in classifica dopo che per tutta questa edizione di “Tale e Quale Show” è rimasta abbastanza indietro: con la sua versione dei Boney M., tuttavia, la Grimaldi si è classificata ottava nella scorsa puntata, a pari merito con Tiziana Rivale e lasciandosi alle spalle comunque Francesco Pannofino, Gigi e Ross oltre a Sara Facciolini. Nonostante le critiche di Giorgio Panariello, l’attrice è stata elogiata sia da Vincenzo Salemme sia da Loretta Goggi e così ha risalito la graduatoria posizionandosi per ora al terzultimo posto e, al termine dell’esibizione, ha pure dedicato la sua performance al “Coming Out Day” ricordando che i Boney M. erano un esempio di libera espressione e invitando tutti ad essere più liberi.

EVA GRIMALDI E QUEL FUORI PROGRAMMA CONCARLO CONTI

Tuttavia, nella scorsa puntata di Tale e Quale Show Eva Grimaldi non è stata solamente protagonista con la sua versione di Bobby Farrell: in attesa di scoprire in che modo renderà la “sua” Sophia Loren questa sera sul palcoscenico, l’attrice veneta si è lasciata andare a un piccolo fuori programma, forse anche perché per la prima volta una delle sue imitazioni ha davvero convinto ed è riuscita a dare il meglio di sé, più di quanto accaduto quando ad esempio aveva provato a imitare Amanda Lear. La Grimaldi, infatti, poco prima di salire sul palco ha dato vita a un gustoso e un po’ osé momento con Carlo Conti: all’interno di uno degli ascensori l’attrice ha infatti allungato una mano verso le parti intime del conduttore per una leggerissima palpatina e ricordando al diretto interessato come “la prima volta ti ho toccato una natica ed è andata bene, la seconda è andata bene pure e quindi stavolta…”, lasciando intendere a Conti, invero imbarazzato, che il suo era una sorta di rito scaramantico e che stavolta puntava ancora più in alto.

“HO AVUTO PROBLEMI CON L’ALCOL QUANDO…”

Intanto, nel corso dell’ultima settimana, hanno pure fatto discutere alcune parole della stessa Eva Grimaldi che si è confessata durante una intervista concessa al magazine DiPiù e toccando tra gli argomenti non solo la sua chiacchierata relazione con Imma Battaglia ma pure alcuni suoi problemi con l’alcol. “Ho sofferto molto non tanto per via di Gabriel Garko ma per il mio ex marito: un giorno mi disse che voleva la stella dello spettacolo e invece si era ritrovato una casalinga” ha spiegato la Grimaldi, rivelando che poi a seguito del suo divorzio per un periodo aveva trovato rifugio nel vizio dell’alcol. Ad ogni modo quella fase per l’attrice è oramai alle spalle e in ciò ha contribuito l’incontro con la sua Imma che ha letteralmente cambiato le loro vite: “Non mi vergogno di nulla, è stato strano innamorarmi di una donna e a volte pensavo di aver sbagliato tutto, poi ho capito che non ero diventata all’improvviso omosessuale dopo una vita da eterosessuale” ha concluso e aggiungendo di aver capito semplicemente di essere innamorata di una persona a suo dire meravigliosa.

