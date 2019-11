Eva Grimaldi, ex fidanzata Gabriel Garko/ “Finita perchè non voleva legami e figlio”

Eva Grimaldi in passato è stata una ex fidanzata di Gabriel Garko, l’attore sex symbol ospite della nuova puntata di” Live – Non è la d’Urso”, il programma condotto da Barbara D’Urso. Oggi anche se l’amore tra i due è finito, Gabriel ed Eva sono grandi amici e condividono moltissimo della loro vita privata. Del resto il loro è stato un amore importante e per anni al centro del gossip italiano. L’attrice non ha mai nascosto di esserci rimasta molto male quando le cose con Gabriel sono naufragate. Intervistata dal settimanale DiPiù ha rivelato: “per me è stata dura all’inizio accettare che non saremmo più stati insieme, non lo nego. Progettavamo un matrimonio e poi, di punto in bianco, lui ha fatto le valigie e se ne è andato”. Ma cosa ha spinto la coppia a lasciarsi?

Eva Grimaldi: “ecco perchè ci siamo lasciati con Gabriel Garko”

La storia d’amore tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko è finita per vari motivi. A cominciare dalla differenza di età, ma anche per i progetti completamente diversi. A far chiarezza sul motivo che ha spinto la coppia a dirsi addio è stata proprio l’ex concorrente di Tale e Quale Show 2019 che ha rivelato: “Gabriel non voleva un figlio, non voleva legami. Mentre io un bambino lo desideravo eccome. Tuttavia, come biasimarlo. Era così giovane, mentre io ero nell’età giusta per sistemarmi”. L’attrice ha poi proseguito dicendo: “un figlio poi non l’ho avuto, ma alla fine va bene così, il padre ideale che desideravo per mio figlio era Gabriel. Lui non ha voluto? Pazienza. Ma all’inizio è stata dura accettarlo. Poi abbiamo fatto pace perché in fondo, anche se in maniera diversa, non possiamo fare a meno l’uno dell’altra. Se lui ha bisogno, io ci sono; se io ho bisogno, lui c’è”. Nonostante la fine del loro amore, oggi i due sono molto legati; anzi ogni qualvolta c’è da dire qualcosa su di loro entrambi hanno parole di grande affetto. “Io e Eva siamo molto legati, ci vogliamo ancora tanto bene. La relazione con lei è stata speciale e lo sarà per sempre. La nostra amicizia non finirà mai” ha confessato l’attore ospite a Domenica In di Mara Venier.

Eva Grimaldi: “Gabriel Garko è un amico speciale”

Dal canto suo, invece, Eva Grimaldi considera Gabriel Garko uno dei suoi più grandi amici. “Tutti abbiamo un amico speciale…” – ha detto l’attrice che, interpellata in merito alla vita privata dell’attore sex symbol, ha precisato : “io penso che bisogna avere rispetto delle persone che non vogliono parlare della vita privata…Rispetto le sue scelte…Lo vedo comunque molto felice…”. Oggi Eva è felicemente sposata con Imma Battaglia: “e stato un vero inno dell’amore. Mi ha fatto riabbracciare Gabriel e tante persone che avevo perso nel corso della mia vita. Mi ha fatto riprendere in mano Milva, che era incatenata. Imma mi ha reso più sicura di me stessa, dei miei difetti, delle mie debolezze”.



