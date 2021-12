Eva Grimaldi frecciatina alla coppia Biagio-Miriana “Pensavo che foste fidanzati”/ “Vi siete baciati?”

Eva Grimaldi vuole saperne di più tra Miriana e Biagio

L’attrice Eva Grimaldi ha fatto il suo ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà in qualità di nuova concorrente del Grande Fratello Vip e sin dalle prime ore di permanenza ha cercato subito di integrarsi tra i suoi nuovi inquilini. Per farlo, è partita da Miriana Trevisan cercando di saperne di più del suo rapporto con Biagio D’Anelli. Le due donne, subito dopo la l’ultima puntata del GF Vip si sono ritrovate in Zona Beauty e tra una chiacchiera ed un’altra Eva ha posto subito l’accento sul rapporto tra Miriana e l’opinionista.

L’attrice non ha negato di vederli spesso complici e affiatati e nel tentativo di saperne di più sulla natura del loro rapporto ha iniziato a fare una serie di domande alle quali la showgirl ha replicato con sincerità ma senza nascondere un pizzico di fastidio. “Pensavo che foste fidanzati”, ha commentato Eva, spiazzando Miriana che si è ritrovata poi a fare i conti con una ulteriore domanda scottante: “Vi siete mai baciati?”. “No”, la replica secca della showgirl, sebbene poi nelle ultime ore ci sia stato tra i due quello che la stessa Trevisan ha definito un “bacio cinematografico”. Ad ogni modo, la Grimaldi sembra fare il tifo proprio per la coppia: “Beh, a Natale deve scappare il bacio, facciamo gli auguri!”, ribadendo la sensazione che i due stessero insieme.

Eva Grimaldi, primi scontri con Valeria Marini

Intanto, nelle passate ore anche Eva Grimaldi è stata coinvolta nelle prove in vista del balletto di Natale, sotto la supervisione tecnica affidata dal Grande Fratello Vip a Carmen Russo. L’attrice si è ritrovata a dover gestire il nervosismo di Valeria Marini che si è mostrata infastidita sulla scelta delle posizioni, insistendo di voler dominare la prima fila nella coreografia. Eva ha allora preso la parola spiegando: “Ho parlato io per gli altri. Decide Carmen, è lei la coreografa, scusa eh?”. “Appunto, decide lei, io sto parlando con lei!”, ha ribattuto Valeria.

Pur mantenendo la calma ed ascoltando le ragioni della Marini, Eva è nuovamente intervenuta chiarendo la sua posizione: “Io ho parlato per chi non ha dimestichezza, capito?”, ma la reazione ancora stizzita di Valeria l’avrebbe ammutolita, preferendo così restare in silenzio. Nel momento in cui è intervenuta per cercare di ristabilire un’atmosfera più serena, la Marini l’ha zittita dando la parola a Carmen: “Amore, non ho mai parlato io!”, ha replicato la Grimaldi mostrandosi nervosa per l’atteggiamento della Vippona. QUI il video



