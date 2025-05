Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, Eva Grimaldi è tornata a parlare della sua storia con Gabriel Garko e di come sono oggi i loro rapporti. Oggi felice con la moglie Imma Battaglia (“Sei anni che siamo unite civilmente e 15 anni che stiamo insieme”, ha ammesso in studio), Grimaldi ha avuto in passato una lunga storia ‘finta’ con Garko, per il quale l’attrice ha però provato un vero amore: “Gabriel l’ho amato e anche adesso lo amo”, ha spiegato in diretta su Rai 1.

Parlando di quegli anni insieme, Eva ha poi ammesso: “Io ero gelosa, però c’era grande rispetto e stima tra di noi. Eravamo come fidanzati… Ho accolto Gabriel perché mi sono anche un po’ rivista, ero certa che stando vicina a lui potevo anche aiutarlo. È stata una sorta di missione.”

Eva Grimaldi: “Ecco come sono i rapporti tra me e Gabriel Garko oggi”

Eva Grimaldi ha quindi confermato che i rapporti con Gabriel Garko oggi sono ottimi: “Oggi ci vediamo, ci sentiamo, è una sorta di fratellanza. Lui poi adora Imma, è il fratello che però ogni tanto sparisce.” L’attrice, con il contributo di Rossella Erra (tra gli ospiti in studio), ha spoilerato che l’attore sarà ospite di Milly Carlucci a Sognando… Ballando con le stelle 2025 nella puntata del 30 maggio, durante la quale si esibirà in studio.

