Eva Grimaldi gela Elenoire Ferruzzi “uomo di me*a”/ Poi dietrofront: “Mi scuso, ma…”

Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi: l’attrice chiarisce sui social

Il commento di Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi ha scatenato un polverone mediatico, al punto che la stessa attrice è stata costretta ad intervenire sui social. La concorrente del Grande Fratello Vip 2022 è infatti stata da lei definita “uomo di me*a“ per aver sputato a terra al passaggio di Nikita Pelizon. Parole che però sono state interpretate come un chiaro commento transfobico. Commento considerato ingiustificabile ancor più per il fatto che la stessa Grimaldi è paladina dei diritti della comunità LGBTQ+, oltre che unita civilmente ad Imma Battaglia e della quale ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera.

Elenoire Ferruzzi, nuovo attacco a Nikita: "È una provocatrice!"/ "Vicina a Daniele? Lo fa di proposito"

In una Instagram story condivisa sul suo profilo, l’attrice ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando di aver sbagliato e chiarendo per quale motivo si sia rivolta ad Elenoire al maschile e non al femminile: “Sì, è vero, ho commentato in modo sbagliato ed avventato un gesto che forse la mia mente non è stata in grado di associare ad una donna. Ho trovato quel gesto di ‘sputare’ da parte di Elenoire al passaggio di Nikita, un’azione associabile più ad un uomo di bassa lega che ad una diva come lei si professa“.

Eva Grimaldi confessioni hot su Imma Battaglia/ "Alla carezza del mio ex pensavo già a Lei"

Eva Grimaldi su Elenoire Ferruzzi: “Rispetto la sua storia, ma…“

Lo sfogo di Eva Grimaldi è un segnale di scuse per il suo avventato intervento social e per le parole utilizzate nei confronti di Elenoire Ferruzzi. L’attrice svela di avere rispetto per la difficile storia personale della concorrente del Grande Fratello Vip 2022: “Dire ‘che donna di m…’ non mi è riuscito e di questo mi scuso, perché rispetto la storia della Ferruzzi e di tutti coloro i quali hanno compiuto un percorso di transizione“.

Tuttavia la sua idea su Elenoire non cambia, ancor più dopo i suoi comportamenti e i suoi pregiudizi su Nikita Pelizon, come quello secondo cui porterebbe iella: “Ma in ogni caso, trovo ignobile quanto fatto da Elenoire. Un atteggiamento che segue anche frasi del tipo ‘Nikita porta sfortuna’… non posso accettare fino a questo punto. Abbiamo la memoria corta e le disgrazie partono proprio da frasi di questo tipo. L’educazione e il rispetto per me, travalicano ogni identità“.

GF Vip, Eva Grimaldi choc contro Elenoire Ferruzzi "uomo di me*a!"/ Bufera sul web













© RIPRODUZIONE RISERVATA