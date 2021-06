Eva Grimaldi “Il segreto della mia giovinezza? Fare l’amore”/ “Io al GF VIP? Sì ma..”

Eva Grimaldi è pronta a torna in Tv. Ospite di Francesco Fredella nella rubrica Trends&Celebrities su RTL 102.5 News, l’attrice ha raccontato le sue ultime mosse nel mondo della recitazione, partendo con l’ammettere che tornerebbe volentieri in una fiction. “Ho fatto anche un provino ma non mi hanno preso perché bisogna avere anche qualche santo in paradiso. – ha però precisato la Grimaldi, spiegando che – Non è facile lavorare quando ha 60 anni ma sei bionda, ancora in forma, è difficile fare una mamma o anche una nonna. Devono essere personaggi creati su di te, poi ho un viso abbastanza forte, come pensano gli altri, quindi non posso fare personaggi minimalisti.” D’altronde Eva ha quasi 60 anni ma ne dimostra molti meno e, quando le si chiede quale sia il suo segreto di bellezza e giovinezza, lei ammette di averne uno ben preciso.

EVA GRIMALDI/ "Quando ho visto Imma Battaglia ho capito che l'avrei amata"

Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip? "Dipende dalla mia marita…"

“La cura del corpo? Bisogna prima di tutto stare bene con se stessi, con l’anima e la mente. – ha ammesso Eva Grimaldi in diretta radio, confessando poi che – Fare l’amore, come dico sempre, ti rende molto più giovane e molto più bella.” Tornando al mondo della TV, Eva – che qualche anno fa ha partecipato all’Isola dei Famosi arrivando sul podio – ha parlato di una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip: “Dipende tutto da ciò che succede con la mia marita. – ha ammesso, facendo riferimento alla moglie Imma Battaglia, attualmente impegnata nel campo politico – Sono gelosa!” ha confessato poi. E sulla presunta partecipazione di Gabriel Garko, ha concluso: “Ho letto anch’io l’indiscrezione della sua possibile partecipazione ma ha smentito. Lo conosco, lui non entra a fare un reality”.

Eva Grimaldi/ "Imma Battaglia? Mi dissero di non frequentarla, perché se lesbica non avrei più"
Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ "L'ho aiutata a togliersi le ciglia finte"

