Eva Grimaldi/ “Imma mi ha dato la forza di credere in me stessa” (Domenica In)

Eva Grimaldi: “Imma è una donna che fa innamorare qualsiasi persona”

È un momento artistico molto importante e creativo questo, per Eva Grimaldi. L’attrice infatti, è tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show attualmente in onda ogni venerdì sera su Rai1. Questo pomeriggio invece, sarà tra i protagonisti di Domenica In, per una approfondita intervista al fianco di Mara Venier. “Io mi ritrovo nella terza fase della mia vita. Sto rinascendo e sto studiando… ritrovo quella bambina davanti allo specchio che imitava i cantanti con una spazzola in mano”, svela intervistata da Spy Twins. Successivamente Eva parla anche della moglie Imma Battaglia, con gli occhi che luccicano per l’amore: “Imma mi ha dato la forza di credere in me stessa, di essere forte nei momenti difficili e che mi ha dato il coraggio. Io sono un ex balbuziente, sono una dislessica… ed Imma mi ha detto di dirle queste cose e di essere forte… Imma è una donna che fa innamorare qualsiasi persona, è una donna generosa e tutti vorrebbero avere vicina, sia come amica che come compagna di vita”.

Eva Grimaldi ospite di Mara Venier a Domenica In

Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio. “Noi siamo molto riservate ma è giusto che il pubblico sappia… Adesso che ci siamo sposate siamo sciolte e tranquille”. “Mi raccomando, votatemi! Se vi piaccio, votatemi… e se non vi piaccio? Votatemi lo stesso!”, ha concluso l’attrice con un sorriso. Intervistata tra le pagine del settimanale F, ha raccontato la sua infanzia, tra povertà e bullismo: “Ero dislessica e balbuziente – ha confidato – Lo sono diventata con uno spavento e sei anni quando, rientrando a casa, un aereo è passato a bassa quota sopra la mia testa”. La madre decise di portarla da un logopedista e di iscriverla ad una scuola privata, ma per pagare la retta era stata costretta a fare le pulizie per le suore: “I ragazzini mi prendevano in giro perché balbettavo – continua la Grimaldi – portavo l’apparecchio per i denti e il busto”.

