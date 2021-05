Eva Grimaldi/ La dedica a Garko: “Non dimenticare mai…”

È Eva Grimaldi una delle ospiti di questa puntata di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Mara Venier e in onda anche oggi a partire dalle 14. Nel corso dell’intervista, Eva Grimaldi – nome d’arte di Milva Perinoni – parlerà della sua vita attuale con un occhio ai suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo che le hanno permesso di acquisire la fama che ha oggi. Nata a Nogarole Rocca, in provincia di Verona, Eva ha iniziato a lavorare in televisione negli anni Ottanta, in particolare all’interno del popolare programma Drive In dove interpretava il ruolo di guardarobiera. Prima di esordire, aveva sempre fatto la benzinaia, lo stesso mestiere di suo padre, che in seguito lasciò per inaugurare definitivamente la sua carriera in tv e soprattutto nel cinema.

Eva Grimaldi/ "Imma Battaglia? Mi dissero di non frequentarla, perché se lesbica non avrei più"

La carriera di Eva Grimaldi

Tra le esperienze televisive recenti di Eva Grimaldi si annovera la sua partecipazione in qualità di concorrente alla nona edizione di Tale e quale show, il varietà-talent condotto da Carlo Conti andato in onda nell’autunno del 2019. Poi più nulla: attualmente, Eva sembra essersi presa una pausa dalle scene, e – salvo qualche rara ospitata nei salotti tv – l’attrice compare sempre meno rispetto a una volta. In particolare, negli ultimi tempi, Eva ha preso parte a diversi dibattiti riguardanti l’attore Gabriel Garko, con cui ha intrattenuto una relazione ‘fittizia’ – dicono – tra gli anni Novanta e il 2000. I due sono tuttora in contatto, ed Eva parla di lui spesso e volentieri; ma parla anche ‘con’ lui, come ha dimostrato con uno dei suoi ultimi commenti lasciati su Instagram proprio sotto a un post sul profilo di Garko.

Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ "L’ho aiutata a togliersi le ciglia finte"

Il rapporto di Eva Grimaldi con l’attore Gabriel Garko

Il post, pubblicato poco meno di una settimana fa, ha ricevuto ben 9mila commenti. Si trattava infatti dell’ultimo addio di Gabriel a suo padre scomparso, Claudio Oliviero, molto simile a lui da giovane. Sotto a un carosello ricco di foto d’epoca, l’attore scrive: “Ciao papà… fai buon viaggio”. E a lui si accodano i suoi amici e colleghi di sempre, tra cui la stessa Eva Grimaldi, che gli dedica le seguenti parole: “Gabriel avevi bisogno di un buon angelo, ora ce l’hai non dimenticarlo mai”. È la riprova che lei e Garko siano rimasti in contatto, anche se la cosa non era mai stata messa in dubbio: i due, infatti, sono sempre stati molto legati dal punto di vista umano, se non addirittura sotto l’aspetto sentimentale. In ogni caso, che la loro relazione fosse vera oppure solo l’ennesima trovata attoriale, oggi non ha più importanza: quel capitolo della loro vita è stato definitivamente archiviato.

LEGGI ANCHE:

Lele Mora “Con Eva Grimaldi molti rapporti completi”/ “Ci fu una vera storia fra noi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA