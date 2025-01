Eva Grimaldi è entrata da poco al Grande Fratello, eppure sta già iniziando a conquistare il pubblico e i concorrenti. Ieri sera, la concorrente ha parlato riguardo all’abbandono di Jessica Morlacchi, la quale ha deciso di lasciare definitivamente il reality dopo il caos scoppiato con Helena Prestes dopo la lite per il pane a tavola. All’alba del nuovo anno, gli equilibri nella casa non sono dei migliori, motivo per il quale Alfonso Signorini ha voluto dedicare una puntata intera per ristabilire l’ordine tra i concorrenti.

Ad ogni modo, durante la diretta Eva Grimaldi ha preso parola per fare una confessione scioccante. Parlando di Jessica Morlacchi ha svelato che il vero motivo dell’abbandono non è stata la presenza e la diatriba con Helena Prestes, ma la volontà di passare le vacanze vicina alla famiglia. Non solo, Eva Grimaldi ha anche ammesso di conoscere molto bene Jessica Morlacchi e di essere certa che il caso del bollitore lanciato è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Lei aveva già detto che si sarebbe voluta ritirare. Mi aveva detto che sarebbe voluta uscire il 13 gennaio”.

Eva Grimaldi difende Helena Prestes al Grande Fratello: “Ecco cosa non hanno detto in puntata”

La rivelazione di Eva Grimaldi ha stupito tutti. Lei sapeva già che Jessica Morlacchi aveva intenzione di abbandonare la casa del Grande Fratello. Ad Alfonso Signorini ha raccontato che al momento della confessione si era tolta il microfono in bagno insieme alla cantante e proprio in quel momento le è stata “spoilerata” l’intenzione di andarsene definitivamente. Il vero motivo dell’uscita di Jessica Morlacchi dal reality non sarebbe dunque solo la questione con Helena Prestes, ma anche la mancanza troppo forte per la famiglia che le stava impedendo di vivere serena il percorso a Canale 5.

Oltretutto Eva Grimaldi ha voluto anche spezzare una lancia nei confronti di Helena Prestes, parlando con la diretta interessata. “Quando hai preso il bollitore non sei venuta direttamente al tavolo”, le ha detto l’attrice: “gli hai tolto l’acqua perché avevi paura che fosse calda, poi l’hai riempito di nuovo e sei venuta”. Eva Grimaldi ha poi insistito sottolineando che questa “attenzione” da parte della modella purtroppo non è uscita in puntata. Insomma, solo dopo la frittata si scopre che la Grimaldi era a conoscenza di tante rivelazioni che avrebbero chiarito prima tutti i colpi di scena nella diretta di mercoledì 8 gennaio 2025.