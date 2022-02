Eva Grimaldi/ Spara a zero su Nathalie e Katia: “Ho pianto perché…”

Eva Grimaldi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per una nuova puntata in onda oggi, domenica 6 febbraio su Canale 5. La showgirl non ha ancora archiviato la sua recente avventura al Grande Fratello VIP, anche se la sua partecipazione al reality di Cinecittà non è andata proprio come avrebbe sperato. Su questo e molto altro verterà l’intervista della Toffanin, che cercherà di ripercorrere le tappe principali dell’avventura di Eva Grimaldi al Grande Fratello VIP. GF e non solo, come dicevamo.

Fabrizio Ambroso e Garko, ex di Eva Grimaldi/ Con l'imprenditore rottura turbolenta

Spazio anche alla grande storia d’amore con Imma Battaglia, alla sua gelosia e al rispetto reciproco che tiene saldo la loro storia. Sull’esperienza nella casa più spiata di Italia, invece, Eva si era già espressa molto chiaramente al magazine Chi: “Mi sono sentita un’ospite pesce, che dopo tre giorni puzza. Ero in una casa che avrebbe dovuto essere anche la mia, invece mi sono sentita ospite di sconosciuti e quindi a disagio. Quelli che erano entrati prima di me mangiavano e non mi chiedevano se preferivo una cosa oppure un’altra”.

Eva Grimaldi vs Katia Ricciarelli "Mi ha fatto piangere"/ "Mi sono sentita un pesce…"

Eva Grimaldi a Verissimo: delusa da esperienza al Grande Fratello

Dentro la casa, Eva, aveva notato diversi comportamenti a suo dire discutibili da parte di alcuni coinquilini. Tra tutte, il dito è puntato contro Nathalie Caldonazzo. “Appena entrata, ha aizzato le ragazzine contro le più grandi. Non è bello”, ha confessato dopo la sua uscita la Grimaldi. Parole dure anche e soprattutto nei confronti di una delle leader della casa, Katia Ricciarelli: “Ho sentito che diceva ‘io la butto in piscina quella str*nza’. Lei ha una sorta di avversione interiorizzata. A tratti la vedi che odia i giovani, le donne, i gay. A tratti lei odia tutto”.

EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA: "AMORE GRANDE E FORTE"/ "La mancanza..."

“Quando mi ha attaccata sono andata in un angolo del giardino. Ho pianto sperando di non farmi vedere. Poi il giorno dopo Katia è venuta e mi ha dato un bacetto. Ma sinceramente pensavo di trovare più calore da lei”, ha spiegato. Per il prosieguo del programma, Eva Grimaldi ha ammesso di fare il tifo per Soleil Sorge, ritenendola una vittima della soap opera tra Alex e Delia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA