Eva Grimaldi vs Katia Ricciarelli “Mi ha fatto piangere”/ “Mi sono sentita un pesce…”

Eva Grimaldi lancia una frecciatina nei confronti di Nathaly Caldonazzo. In un’intervista al settimanale Chi, Eva ha tracciato un bilancio della sua esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ammettendo di essersi sentita indesiderata dagli altri inquilini: “Mi sono sentita un’ospite pesce, che dopo tre giorni puzza. Ero in una casa che avrebbe dovuto essere anche la mia, invece mi sono sentita ospite di sconosciuti e quindi a disagio. Quelli che erano entrati prima di me mangiavano e non mi chiedevano se preferivo una cosa oppure un’altra”. Eva Grimaldi ha poi espresso un suo parere in merito al comportamento di Nathaly Caldonazzo, che si sarebbe divertita a seminare zizzania tra le concorrenti più giovani e quelle più grandi.

Nathalie Caldonazzo infanga Barù Gaetani/ "Usa parole maleducate!" Sophie si dissocia

A proposito poi dello scontro tra la Caldonazzo e Valeria Marini, l’attrice ha sentenziato: “Nathaly dice quello che pensa o quello che il telespettatore sta pensando? Boh. Poi lei, appena entrata, ha aizzato le ragazzine contro le più grandi. Non è bello. Soprattutto è facile, visto che le grandi sono esplose subito. Per non parlare di come ha puntato Valeria Marini. Ma saranno fatti di Valeria se lo vuole campare fino a cento anni? E’ rimasta al Bagaglino sì, ma quel personaggio le calza a pennello. Esagera? Fa bene. Ma se lei è a suo agio nelle sue extension? Per altri motivi non si potrebbe dire lo stesso di Nathaly allora?”.

Nathaly Caldonazzo Vs Barù "Per me è gay, odia le donne"/ Sul web è bufera!

Eva Grimaldi e il retroscena inedito sul rapporto con Katia Ricciarelli

Eva Grimaldi ha avuto dei dissapori con Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip e, come ha riferito a “Chi”, ha avuto difficoltà nel sentirsi accettata dalla cantante lirica, tanto da svelare un inedito retroscena sul loro rapporto: “Katia ha puntato il dito, ho sentito che diceva ‘io la butto in piscina quella str*nza’. Lei ha una sorta di avversione interiorizzata. A tratti la vedi che odia i giovani, le donne, i gay. A tratti lei odia tutto. Quando mi ha attaccata sono andata in un angolo del giardino. Ho pianto sperando di non farmi vedere. Poi il giorno dopo Katia è venuta e mi ha dato un bacetto. Ma sinceramente pensavo di trovare più calore da lei”.

Katia Ricciarelli vs Alex Belli "ma cosa vuol dire amore libero?"/ "Sta dando degli imbecilli a tutti..."

Eva Grimaldi ha poi rivelato di tifare per Soleil Sorge, che reputa una ragazza intelligente: “Le ho detto però di stare più tranquilla. Quando attacca diventa antipatica, ma lei è intelligente. Ed è vera. Sembrano ragazze giovani, forti. Ma poi… Però di faccia sono tutte rapide e taglienti. Sono la nuova generazione, mi piacciono”. A detta della Grimaldi, Soleil sarebbe stata una vittima della coppia Alex Belli e Delia Duran. Qualche mese fa, la Grimaldi aveva espresso le sue idee in merito: “Erano d’accordo Alex e Delia. Soleil ha capito che è stata ingannata in questo gioco”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA