Eva Henger: “50 anni? Se non avessi avuto l’incidente sarei depressa”/ “Regalo più bello? Pace con Mercedesz”

Eva Henger si prepara ai 50 anni; l’armonia ritrovata con la figlia Mercedesz

Eva Henger ha vissuto un anno pino di difficoltà e paure dopo l’incidente in auto in cui è rimasta coinvolta insieme al compagno Massimiliano. La showgirl ha ripreso in mano la sua vita e si sta preparando per i suoi 50 anni che compirà in primavera.

Eva Henger, al settimanale Nuovo TV, svela: “Forse se non avessi avuto l’incidente sarei depressa e a 50 anni mi sentirei vecchia. Invece sono raggiante perchè ogni anno che vivrò d’ora in poi per me sarà un dono di Dio. Il regalo più bello per il mio compleanno? L’armonia ritrovata con la mia primogenita Mercedesz. Era tanto che non festeggiavo insieme a tutti e tre i figli“. L’ex pornostar svela di voler diventare nonna: “Ho un unico grande desiderio: quello di diventare nonna. Nessuno dei miei figli però, sembra intenzionato a farmi questo regalo. Le generazioni di oggi sono cambiate, io già a sei anni sognavo di diventare mamma. Jennifer non vuole figli e Riccardino dice che gli bastano i suoi gatti. Per fortuna Mercedesz, che prima non ci pensava, ha cambiato idea. Ma adesso le manca la materia prima.”

Eva Henger e l’amore con Massimiliano: “Ci amiamo tantissimo”

Eva Henger, racconta ai microfoni di Nuovo Tv, la bellissima storia d’amore con il suo compagno Massimiliano: “Ci amiamo tantissimo e ci riempiamo di coccole. Quando ci separiamo, anche solo per pochi giorni, lui piange disperato dice che non può stare senza di me“.

Eva Henger aggiunge: “Ormai siamo talmente in sintonia che non litighiamo quasi mai“. La showgirl rivela quale è stato il momento più bello della loro storia: “La nascita di nostra figlia Jennifer, che ha reso ancora più profondo il nostro legame. Da quando c’è lei con noi ogni giorno viviamo qualcosa di meraviglioso“.

