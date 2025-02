Eva Henger ricorda a Verissimo: “L’incidente? Sono stata da qualche parte per dei secondi”

Torna nel salotto di Verissimo su Canale Cinque la bella artista ungherese Eva Henger, che ha fatto un bilancio della sua vita, dall’amore con Riccardo Schicchi al drammatico incidente del 2022 nel quale ha seriamente rischiato di perdere la vita. Un’esperienza che l’ha fortemente segnata

“Devo ancora fare un intervento che mi frena, per tre settimane sarò un po’ in condizioni di disabilità. L’incidente ci ha portati per qualche secondo da un’altra parte. La mia vita è stata sicuramente più di gioia, apprezzare il dolore fa apprezzare ancora di più la gioia. Io arrivo da una famiglia con una mamma molto severa, dovevo meritarmi molto le cose. Lei era molto rigida, ho avuto la fortuna di recuperare gli ultimi sei mesi di vita di mia madre, abbiamo vissuto quell’affetto che non c’era stato prima” ha confidato Eva Henger nel salotto di Canale Cinque. “La morte di mia madre? Preferisco ripensare agli ultimi sei mesi, mi ha detto di aver avuto la fortuna di salutarmi, se fossi morta nell’incidente non l’avrebbe avuta. Mi diceva di fare le cose bene, altrimenti di evitarle proprio”.

“I primi viaggi me li ricordo bene. Con Riccardo Schicchi nacque un’amicizia all’inizio, lui era un visionario, vedeva internet e i social quando ancora non esistevano, era fastidiosamente infantile a volte, mi sono innamorata con il tempo di lui, era molto intelligente, una testa strana di quelle che piacevano a me. Ho capito che volevo stare con lui, anche se ero molto giovane. Ho ceduto ai film hard, mi dicevano che ero una pornostar ancora prima di aver fatto dei film, avevo paura dei pregiudizi. Iniziai davvero a un certo punto, poi me ne sono pentita per le conseguenze verso i miei figli, hanno subito bullismo”.

Verissimo, Eva Henger confessa: “Film hard? Dovevo avere rispetto di me stessa”

Scavando nel suo passato, Eva Henger si è lasciata andare ad altre confessioni sulla sua vita privata. L’attrice ungherese ha confessato a Verissimo alcuni dettagli riguardo alla sua avventura nel cinema hard:

“Più non volevo fare certe cose e più costringevano, alla fine da contratto mi sono tirata fuori, dovevo avere rispetto per me stessa, non potevo farmi costringere a fare cose che non volevo. Riccardo rispettava le donne, c’erano altre persone che guadagnavano e volevano sempre di più. Riccardo era un padre che giocava sempre, prima giocava lui sfruttando il lato infantile, tutti dovrebbero avere un po’ di Riccardo nel loro modo di essere”. Riguardo al legame con la figlia Mercedesz, Eva Henger ha confessato: “Ci siamo trovate più forti dopo i problemi affrontati”