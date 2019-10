EVA HENGER/ Lucas Peracchi: “Se si è offesa, le chiedo scusa, tutto è nato da una…”

Lucas Peracchi risponde a Eva Henger smentendo il suo racconto. Il fidanzato di Mercedesz conferma infatti di non averla mai malmenata ed è certo che le accuse formulate dalla Henger siano scaturite da un vecchio bisticcio: “Tutto è nato da una litigata futile”, ricorda Lucas Peracchi nel salotto di Domenica Live. “Non ho fatto niente alla signora Eva Henger. Non so cosa pensare. Continuo a scoprire cose nuove. All’inizio – svela l’ex tronista – giuro, di primo impatto ho detto ‘è uno scherzo'”. E su quel video tanto criticato da Eva Henger, nel quale Peracchi pronuncia la frase “Pu***** Eva” in presenza della sua fidanzata, svela: “Stavo facendo un video parlando del mio lavoro e di fitness, ho messo la cintura e mi è scappata questa cosa, ma è un intercalare”. Lucas Peracchi, però, si dice pronto a fare un passo indietro: “chiedo scusa a Eva Henger se si è sentita offesa”. E sulla vicenda delle presunte botte a Mercedes, propone alla sua accusatrice di presentarsi con lui dai Carabinieri. (Agg. di Fabiola Iuliano)

IL GRIDO DI AIUTO PER SUA FIGLIA

Domenica di relax per Eva Henger? Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz, sarà a Domenica Live per difendersi dalle accuse che gli ha lanciato contro. Ma lei probabilmente non lo seguirà in diretta, visto che sta trascorrendo questa giornata in famiglia. E in effetti questo particolare un po’ stona. Nelle Instagram Stories si è mostrata col marito Massimiliano Caroletti e la figlia Jennifer, quindi ha usato l’hashtag #familyday. Considerando i rapporti che intercorrono attualmente con l’altra figlia Mercedesz, a qualcuno è sembrata una frecciatina rivolta alla sua primogenita. Nei video si scambia un tenero bacio col marito e si mostra al lago, mostrando una serenità che però non sembra avere, considerando le preoccupazioni che ha dichiarato di avere riguardo la relazione tra la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi. In un’intervista a Spy, ad esempio, ha attaccato la figlia, descrivendola come una donna in difficoltà. Eva Henger è convinta che sua figlia si comporti proprio come vuole il fidanzato.

EVA HENGER CONTRO LUCAS PERACCHI: “MIA FIGLIA MERCEDESZ HA PAURA”

Mercedesz Henger plagiata? Le accuse che Eva Henger lancia a Lucas Peracchi sono tante e gravi. L’ex pornostar da Barbara d’Urso ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne è stato violento con la figlia. Per questo motivo nutrirebbe seria paura per l’incolumità della figlia. Quest’ultima però proprio dalla celebre conduttrice di Canale 5 è intervenuta per rispondere a distanza alla madre e smentire le presunte violenze subite dal fidanzato. Ma le dichiarazioni rilasciate non hanno convinto Eva Henger. «Aveva paura di sbagliare a pronunciare le parole dette da lui», ha dichiarato ad esempio la mamma di Mercedesz nell’intervista rilasciata a Spy. Quella lanciata da Eva è dunque una pesante accusa nei confronti della figlia, con cui i rapporti sono ormai incrinati. Ma niente è perduto: le due possono ancora confrontarsi e chiarirsi, soprattutto lontano dalle telecamere. Quelle che invece ha scelto Lucas Peracchi per difendersi. E molto probabilmente Mercedesz Henger non resterà in silenzio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA