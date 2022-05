Eva Henger avverte Alessandro Iannoni “Non ha speranze con mia figlia Mercedesz”/ “Lo vedrà come un fratello”

Chi è il naufrago che piace a Mercedesz Henger? Parla mamma Eva

All’Isola dei Famosi 2022 stanno per arrivare nuovi concorrenti. Uno di questi è Mercedesz Henger, già naufraga qualche anno fa, la cui partecipazione è stata ritardata a causa dell’incidente stradale di sua madre Eva. Proprio quest’ultima ha però rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha fatto cenno alla nuova avventura della figlia e anche ai pretendenti che la attendono in Honduras.

Mercedesz, d’altronde, nel video di presentazione ha ammesso che all’Isola c’è effettivamente un naufrago su cui ha già posato gli occhi, non facendone però il nome. Eva, in risposta, ha dichiarato di non sapere di chi si tratti ma ha escluso possa essere Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Il motivo? Il ragazzo sarebbe troppo piccolo per sua figlia che, secondo lei, lo vedrà come un fratellino.

“Credo non abbia chance con mia figlia, perché lei non è attratta da ragazzi più piccoli…” ha spiegato Eva Henger alle pagine del settimanale di Riccardo Signoretti, come riporta La NostraTv. Ha inoltre previsto che “Lo vedrà come suo fratello Riccardino e lo riempirà di coccole e baci…” Differente sarebbe invece la situazione per Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Per Eva Henger potrebbe infatti avere qualche speranza con la figlia Mercedesz: “Lui potrebbe aver attirato la sua attenzione…” ha dichiarato la donna. Non resta che vedere se l’influencer si sbilancerà al suo arrivo in Honduras, svelando chi è questo misterioso uomo che ha attirato la sua attenzione.

