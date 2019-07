EVA HENGER/ “Canna-gate? Impulsiva con Francesco Monte. Pamela Prati? Poco credibile”

Quindici anni d’amore per Eva Henger e il suo Massimiliano Caroletti, l’uomo conosciuto dopo la morte del primo marito Riccardo Schicchi. L’ex pornostar, intervistata dal settimanale “Chi” a Sharm El-Sheikh, in Egitto, racconta:”Sono fatalista, credo che le cose non accadano per caso: se non ci fosse stata tutta quella sofferenza forse non ci sarebbe stata neanche mia figlia Jennifer (nata dall’amore con Massimiliano Caroletti, ndr)”. Negli ultimi mesi Eva ha pubblicato sui social degli scatti molto sensuali, che hanno dato prova di un fisico invidiabile per una 46enne. Lei spiega:”Può sembrare una cosa superficiale ma nasce dal superamento di un disagio. Prima di andare all’Isola, un anno fa, avevo preso 10 chili pensando che li avrei smaltiti durante il gioco, invece sono uscita subito e non sono più riuscita a mandarli via. Negli ultimi mesi, grazie al mangiare sano e allo yoga, sono tornata in forma. Un’azienda di costumi da bagno mi ha chiesto di fare da testimonial e, vedendo le foto, mi sono piaciuta, così le ho postate su Instagram: ho preso 20mila followers in un minuto, e allora ne ho messe altre”.

EVA HENGER SUL CANNA-GATE

Ma a proposito dell’Isola dei Famosi, gli strascichi del “canna-gate” si trascinano ancora. Francesco Monte ha infatti querelato Eva Henger per averlo accusato in diretta tv di aver fumato una canna. La pornostar col senno del poi ammette che cambierebbe qualcosa:”A pensarci bene non rifarei proprio l’Isola perché prima di partire avevo una strana sensazione: mangiavo in continuazione, piangevo perché non volevo lasciare la mia famiglia, volevo rinunciare. Con Monte ho agito d’impulso, ma non immaginavo che, alla fine, pur avendo le mie ragioni, quella sotto accusa sarei stata io”. Il caso televisivo del 2019 è stato invece quello del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, su questa vicenda Eva Henger ha le idee chiare:”Penso che Pamela Prati, a un certo punto, sapesse perfettamente che non era vero nient, e quando vai in tv a raccontare una vita bellissima con un marito e due figli, stai dicendo una bugia e lo sai, perché non hai mai visto né il marito né i figli. E allora sei poco credibile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA