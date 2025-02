Eva Henger, chi è l’ex attrice a luci rosse e il rapporto con Onlyfans

Tra gli ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin troveremo Eva Henger, la nota attrice che in passato ha ottenuto grande successo nel cinema hard, ma anche come modella e showgirl. L’ungherese, ex moglie del compianto produttore Riccardo Schicchi e madre di Mercedesz Henger, si è raccontata in passato soffermandosi su alcune tappe della sua carriera ricca di soddisfazioni, ma anche su un presente ben diverso che a volte fatica a comprendere.

Ad esempio, Eva Henger non è una fan di Onlyfans, nonostante il suo passato ancora più esplicito vissuto nel cinema a luci rosse: “Io non sono iscritta. Non ho mai navigato. Ne parlo con amiche mie che sono su OnlyFans. Spero ci sia un filtro per i minorenni. Poi ogni persona è libera di fare quello che vuole” ha spiegato in una intervista concessa al quotidiano Libero.

Eva Henger e la confessione sui figli e sui social

Nel corso della sua vita la celebre modella e attrice Eva Henger ha messo al mondo i figli Mercedesz Henger e Riccardino Schicchi, nato dal matrimonio con il produttore cinematografico. Riguardo al secondogenito, Eva Henger ha detto la sua soffermandosi anche sul rapporto del figlio con il mondo dei social, sempre più rischioso e ricco di incognite: “È impossibile proteggerli da social. Riccardino non ama i social. Ha una pagina su Instagram dove pubblica i suoi quadri” ha detto l’attrice tra le colonne del quotidiano Libero.

Riguardo alla sua carriera, Eva Henger non è riesce a darsi un’inquadratura ben precisa, lei che nella vita ha fatto davvero di tutto, dal cinema allo show, annoiarsi non è mai stato considerabile per l’artista che in una intervista concessa a Libero ha ammesso di sentirsi monogama solo nella vita privata, mentre sul lavoro ha sempre amato la sperimentazione e le nuove scoperte.