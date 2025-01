Eva Henger è la madre di Mercedesz Henger, influencer che sarà ospite nel weekend nella trasmissione Storie di Donne al Bivio. Eva Henger è nota in Italia specialmente per essere un’attrice a luci rosse ma la sua carriera ha spesso cambiato direzione; anche il rapporto con la figlia ha avuto importanti e costanti alti e bassi.

Lucas Peracchi, chi è l'ex fidanzato di Mercedesz Henger?/ Relazione turbolenta tra frecciate e attacchi

Eva Henger nasce in Ungheria a Gyor il 2 Novembre 1972. La sua è una famiglia di artisti con il padre direttore d’orchestra al conservatorio e la madre ballerina di danza classica. Inizialmente Eva ha in mente di fare l’infermeria ma a 17 anni vince il concorso come Miss Ungheria Teen e si fa notare come intrattenitrice in night club della capitale ungherese.

Mercedesz Henger, chi è il fidanzato Alessio Salata / La differenza di età non incide: un gesto lo dimostra

Nel 1995 conosce Riccardo Schicchi, produttore cinematografico con il quale gira numerosi servizi e film hard e ottiene un grande successo. Eva Henger però smette e afferma – nonostante lo scetticismo – di aver girato solo quattro film hard nella sua carriera. Dopo continua nel mondo della tv dove lavora ad alcune trasmissioni come Convenscion e Superconvenscion con Nina Moric, poi prende parte anche a Stracult. Lavora anche insieme a suo marito Riccardo Schicchi sposato nel 2003.

Eva Henger e il rapporto particolare con la figlia

Negli ultimi anni Eva Henger ha avuto momenti di contrasto con la figlia, specialmente durante la relazione di quest’ultima con Lucas Peracchi. Ospite a Domenica Live Eva raccontò qualche anno fa di aver perso i contatti con la figlia, plagiata da quell’uomo e che le aveva creato dipendenza. Anzi Eva rivelò: “Mi chiamò tempo fa rivelandomi che lui aveva alzato le mani e gli aveva anche rotto il telefono”.

Riccardo Schicchi, chi è il papà di Mercedesz Henger/ "Non è il mio padre biologico": verità dopo anni

Un momento difficile e per diverso tempo le due sono rimaste distanti, ma alla fine ora i rapporti sono rimasti buoni e adesso le parti stanno bene. E pensare che diverse volte Mercedesz ha fatto infuriare la madre, anche quando rivelò il nome del vero padre biologico in diretta tv.

Tutti pensavano che la ragazza fosse figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ma la ragazza ha svelato che il padre invece era un uomo che aveva avuto una relazione precedente con Eva, Mercedesz ha raccontato: “Abbiamo parlato quando avevo 17 anni, lui mi disse ‘Parli malissimo ungherese. Ho saputo che stai andando in Inghilterra, ma io non ho soldi da darti”, la chiusura con Mercedesz che ha sempre confermato di sentire Riccardo Schicchi come suo vero padre.