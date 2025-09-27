Eva Henger, madre di Mercedesz Henger: chi è? Attrice hard, è diventata mamma di Mercedesz quando era giovanissima

Di origine ungherese, Eva Henger è la madre di Mercedesz Henger, nata nel 1991, quando aveva neppure vent’anni. La prima figlia di Eva Henger è nata quando l’attrice hard era ancora in Ungheria, dalla storia con il suo vecchio compagno, Jelinek. Poco dopo, Eva ha cominciato una storia d’amore con Riccardo Schicchi, produttore di film hard, che aveva già conosciuto a 17 anni.

Malattia Benedicta Boccoli, la rivelazione/ "Non so se sarei stata cosi forte con meno speranze"

I due hanno cominciato a lavorare insieme per poi rincontrarsi qualche anno dopo e legarsi sentimentalmente nel 1992, quando Mercedesz era già nata. Il legame tra Eva e la figlia Mercedesz è particolarmente stretto: nata quando la mamma era ancora giovanissima, infatti, è cresciuta solamente con lei e con il suo nuovo compagno.

Gaia Gigli, chi è presunta nuova fidanzata di Raimondo Todaro?/ Ex coach Amici smentisce flirt: "Mai visti"

Eva Henger, madre di Mercedesz Henger: il passato da attrice porno

La madre di Mercedesz Henger, Eva Henger, è stata un’attrice hard in passato. Di recente, al Corriere della Sera, ha raccontato di soffrire lo stigma del suo lavoro, anche perché solamente dopo numerosi commenti ha deciso di intraprendere questa strada: “Di film porno ne ho girati solo quattro.

Mio marito Riccardo Schicchi non voleva ma mi dicevano tutti che avevano visto i miei film anche se non ne avevo girati, allora decisi di farne alcuni”. Da quel momento, dunque, Eva ha deciso di girare anche lei, come altre colleghe particolarmente conosciute dell’epoca: ne fece quattro, per poi abbandonare quella vita e dedicarsi ad altro.

Ascanio Pacelli e la malattia del figlio Tancredi: "Molto duro e inaspettato"/ "Ecco come sta adesso"

In passato Eva Henger non ha sempre avuto un buon rapporto con la figlia Mercedesz, con la quale ora le cose sembrano andare molto meglio. Le due, infatti, hanno litigato più volte per via del loro carattere forte. “Io ho ereditato il suo carattere forte e severo, questa cosa va in contrasto con lei e litigavamo” ha rivelato in passato Mercedesz. Oggi tra loro le cose sembrano andare molto meglio ed Eva non vede l’ora di diventare nonna.