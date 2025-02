Eva Henger è la madre di Mercedesz Henger, personaggio televisivo ed influencer che sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo per raccontare alcuni particolari della sua vita privata e professionale. L’ex pornostar e moglie del produttore Riccardo Schicchi, dopo aver abbandonato il mondo a luci rosse, si è ricostruita una carriera nel mondo della televisione e del cinema, diventando anche sceneggiatrice di successo. Con la figlia però i rapporti non sono stati sempre buoni, per un lungo periodo infatti le due si sono accusate e criticate a vicenda, anche pubblicamente ritrovandosi poi nel 2022 a perdonarsi reciprocamente.

Nata nel 1972 a Gyor in una famiglia di artisti, madre ballerina e padre pianista, Eva cresce con la passione per la scrittura e con il sogno di diventare infermiera.La sua vita poi cambia con la vittoria al concorso Miss Teen Ungheria a 17 anni che la porta poi a lavorare nei night club come intrattenitrice. Il successo in Italia arriva grazie anche alla partecipazione ad alcuni film hard e spettacoli sexy, esperienze che poi aveva definito come un grande errore, soprattutto alla luce di quanto vissuto poi in famiglia con i figli che hanno fatto molta fatica ad accettare il suo passato.

La mamma di Mercedesz Henger, Eva Henger, prima della riappacificazione era stata protagonista di alcuni dibattiti in tv, nei quali aveva accusato la figlia di essersi allontanata a causa dell’ex fidanzato Alessio Salata che secondo lei la costringeva a non avere più rapporti in famiglia, con un atteggiamento possessivo e violento. Prima ancora le due avevano avuto altri forti contrasti a causa della rivelazione di Mercedesz sul vero padre biologico, una notizia che doveva restare privata e per la quale Eva si era detta molto delusa.

Nonostante questi contrasti però, oggi sembra essere tornata la pace, in un processo che era iniziato dopo un incidente nel 2022, del quale la ragazza era venuta a conoscenza durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Eva Henger ha anche altri due figli, il primo con il marito Riccardo Schicchi, Riccardo Junior, nato nel 1994. Dopo essere diventata vedova, si è sposata di nuovo con il produttore Massimiliano Caroletti, con il quale aveva una relazione dal 2005, dalla quale è nata poi la terzogenita Jennifer nel 2009.