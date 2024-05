Eva Henger, chi è l’ex marito Riccardo Schicchi/ “Dopo la morte è rimasto nella mia vita”

Eva Henger, chi è l’ex marito Riccardo Schicchi: un legame mai spezzato

L’ex attrice a luci rosse Eva Henger in passato è stata spostata con Riccardo Schicchi. Schicchi era un rinomato produttore, regista, imprenditore, fotografo e talent scout di icone erotiche – si è spento all’ospedale San Pietro di Roma il 9 dicembre 2012. Sceicchi, 60 anni, era ricoverato per complicazioni legate al diabete mellito , patologia di cui soffriva. Nato nel 1952 ad Augusta in provincia di Siracusa, Riccardo Schicchi aveva intrapreso la sua carriera come fotografo per “Epoca”, ma fu l’incontro con la modella ungherese Ilona Staller a dare una svolta alla sua carriera, poi definitivamente esplosa. Prima alla radio, con la trasmissione “Voulez-vous coucher avec moi?” per l’emittente Radio Luna, dove nacque il soprannome Cicciolina. Tra le grandi scoperte messe a segno da Schicchi ci fu anche quella di Moana Pozzi.

Inossidabile anche il rapporto tra Riccardo Schicchi e Rocco Siffredi, ha speso parole speciali per lui:“È stato un padre per me, a Riccardo devo tutto. Per l’Italia della pornografia questo è un grave lutto. Non c’è stato nessuno come lui. Sono nato con lui, nell’agenzia Diva Futura. Avevo 20 anni quando mi scelse: sono stato l’unico uomo tra tutte le sue donne Cicciolina, Moana, Malù, Ramba, accettato perché era un amante della bellezza”. Poi arrivò l’incontro con Eva Henger.

Eva Henger e il ricordo di Riccardo Schicchi: “Non se n’è mai andato”

Riccardo Schicchi si poi unito con matrimonio Eva Henger – una delle sue tante scoperte – nel 1994 e dalla loro storia sono nati i due figli Mercedesz (1991) e Riccardino (1995). Qualche anno fa Mercedesz ha però rivelato che il padre biologico è un uomo ungherese e non Schicchi. I due non si sono mai separati legalmente e la Henger è stata vicino al produttore dopo che le sue condizioni di salute di Riccardo si erano aggravate nella primavera-estate 2012. È stata la stessa Eva Henger a comunicare alla stampa la morte dell’ex marito Riccardo Schicchi. Il 14 aprile 2013 Eva ha sposato il produttore Massimiliano Caroletti, ma l’affetto per Schicchi non è mai venuto a mancare nel tempo.

In una dedica di qualche anno fa, Eva Henger scrisse: “Sono già passati cinque anni fa, eppure sembra che tu ci sia sempre stato. Non come avrei voluto e come ero abituata, ma ci sei sempre stato, nei miei pensieri, nei miei ragionamenti e nella mia vita. Ci sarai sempre, perché non potrò mai dimenticare nulla di te. Ti voglio tanto bene e grazie di avermi dato splendidi figli che ogni giorno mi ricordano sempre più te. Un giorno ci rivedremo e rideremo di tutte queste lacrime” il messaggio per Riccardo Schicchi.











