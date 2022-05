Eva Henger choc “Grave infezione e rischio setticemia”/ D’Urso “La stanno operando”

Eva Henger, grave infezione al braccio e rischio setticemia

Si torna a parlare di Eva Henger a Pomeriggio 5 e del terribile incidente stradale di cui è stata vittima alcuni giorni fa. Barbara D’Urso, nel corso della puntata del 5 maggio, fa sapere di aver avuto nuove notizie da Eva e che, purtroppo, non sono buone: “Mi ha mandato delle foto scioccanti, mi sono sentita male quando le ho viste”, ha annunciato la conduttrice durante la puntata.

Sono infatti sorti nuovi problemi per la Henger, in particolare una brutta infezione che ha colpito il braccio non fratturato e l’ha costretta ad un’operazione urgente e non prevista. “Mi ha mandato un messaggio questa mattina di quattro minuti, piangendo tutto il tempo! – ha raccontato la D’Urso in diretta – L’altro braccio, quello sano, è finito rischio setticemia e ora è in sala operatoria per questo problema.”

Non è tutto. Barbara D’Urso ha rivelato che Eva Henger le ha inviato immagini molto forti anche del suo piede: “Mi ha poi mandato la foto del suo piede ed è una foto molto forte e non possono fare niente, non possono mettere gesso, non possono operarla.” I problemi per la Henger non sono finiti qui ed è ancora la conduttrice di Pomeriggio 5 a svelare che: “La sua clavicola è andata in un’altra parte del corpo, quindi è davvero drammatico.” Alla D’Urso è stato poi recapitato un messaggio di Eva, letto in diretta, che recita: “La situazione non migliora. Oggi sarò operata al braccio sano perché un’importante infezione è sopraggiunta improvvisamente. Vorrei potermi curare in Italia, a Roma […] domani sapremo che riusciremo a spostarci”.

