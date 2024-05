Eva Henger choc: “Sono rimasta leggermente zoppa”/ Le conseguenze del brutto incidente del 2022

Eva Henger e il ricordo di Riccardo Schicchi: “Mi sono innamorata gradualmente“

Eva Henger negli scorsi giorni ha concesso una lunga ed intima intervista ai microfoni di Monica Setta, nel programma Storie di donne al bivio. L’ex attrice hard si è raccontata a tutto tondo, a cominciare dall’incontro con Riccardo Schicchi, fotografo e regista nel mondo del porno e successivamente diventato suo marito. “Riccardo era buono e dolce, tante persone pensano che fosse una persona viscida. Tante volte appariva attraverso le sue interviste diverso da quello che era“, ha voluto ricordarlo.

“Mi sono innamorata gradualmente di lui – confessa Eva Henger – È nata una grande amicizia all’inizio. Lui si innamorava di tutte e di nessuna: piano piano, penso che ci fosse attrazione, ma c’era anche l’amicizia, molto importante. Poi l’amore profondo nasce con il conoscere una persona“. Ad introdurla nel mondo del porno però non fu Schicchi: “Non è stato lui, è stata una mia decisione dopo tanti anni che tutti mi chiamavano già pornostar. Mi fermavano per strada e mi dicevano: ‘Ho visto tutti i tuoi film’, e io non avevo ancora girato niente“.

Eva Henger dopo l’incidente: “Sono rimasta leggermente zoppa“

Eva Henger, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del suo rapporto con il corpo ammettendo: “In quest’ultimo periodo un po’ litighiamo perché non ho tempo di fare palestra“. A seguire, ha ricordato il brutto incidente stradale che l’ha coinvolta nel 2022 in Ungheria, assieme al marito Massimiliano Caroletti. “In vita mia ho sempre fatto palestra anche in maniera maniacale. Poi ho avuto questo brutto incidente e sono rimasta leggermente zoppa” ha dichiarato, rivelando le conseguenze di quel terribile incidente.

L’attrice ha poi aggiunto: “Ho avuto una forte anemia da debolezza. E in questo momento non sto facendo niente e si vede”. Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, la Henger ha un giudizio positivo del suo fisico e del rapporto con il suo corpo: “Complessivamente devo dire che sono fortunata, perché sono proporzionata e quella è una grandissima fortuna. Oltre questo ho sempre trovato dei difetti, tipo la cellulite, la pancia gonfia, il brufolo“.











