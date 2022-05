Eva Henger, come sta? “Liquido nei polmoni e intorno al cuore”/ “Ho rischiato grosso”

Eva Henger ha lasciato l’ospedale in Ungheria ed è giunta in Italia, a Roma, dove è sotto le cure del professor Lorenzetti. In diretta a Pomeriggio 5, in collegamento con Barbara D’Urso, la showgirl racconta di aver rischiato tanto a causa della mano finita quasi in setticemia; così ne racconta in dettagli: “Mi hanno dovuto operare il braccio due volte, ho rischiato grosso perché avevo la mano completamente nera, ho avuto tante paura. Qui in Italia mi hanno fatto tantissimi accertamenti che lì, purtroppo, non mi hanno fatto.” chiarisce.

Eva ha ammesso di aver vissuto momenti drammatici: “Ero disperata, mi hanno portata in sala operatoria per la prima volta alle tre di notte, all’improvviso di corsa, senza darmi tante spiegazioni… il giorno dopo mi hanno dovuto ripulire perché avevo ancora la ferita aperta”. Spiega quindi che “Era colpa di una cannula che mi avevano messo e che ha iniziato a farmi malissimo”.

Il professor Lorenzetti, che ha ora Eva Henger in cura, parla di una situazione clinica complessa che ha portato a galla altre situazioni prima non viste. “Eva ha avuto un trauma molto importante, ha un versamento pleurico, ai polmoni quindi, e un versamento attorno al cuore.”, racconta il chirurgo. Poi, sul piede della Henger, dichiara: “È un percorso molto lungo, parliamo di tre mesi per poter camminare in maniera autonoma.”

