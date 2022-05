Eva Henger, come sta?/ Operazione alla clavicola, a un braccio e un tallone

Operazione chirurgica per Eva Henger dopo l’incidente

Come sta davvero Eva Henger dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta in Ungheria con il marito Massimiliano Caroletti? Le ultime notizie sulle condizioni dell’attrice arrivano dal settimanale Novella 2000. Secondo quanto fa sapere il magazine diretto da Roberto Alessi, nella giornata di domani, Eva Henger dovrebbe essere sottoposta ad un’operazione chirurgica resa necessarie per curare le ferite riportate alla clavicola, ad un braccio e al tallone.

L’incidente, inoltre, si legge ancora su Novella 2000, avrebbe riportato a galla alcuni disturbi di cui la Henger ha sofferto in passato. Pare, infatti, che stia nuovamente soffrendo di attacchi di panico. Nelle prossime ore, sicuramente arriveranno nuove informazioni sull’operazione a cui sarà sottoposta la Henger.

Eva Henger, le ultime news sull’incidente in cui è rimasta coinvolta con il marito Massimiliano Caroletti

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in un grave incidente in Ungheria in cui entrambi sono arrivati a rischiare la vita, mentre gli occupanti della vettura con cui si sono scontrati sono morti. E’ stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a parlare meglio della dinamica e di come la coppia possa sentirsi miracolata.

“Non sono in pericolo di vita – ha detto il giornalista a ‘Pomeriggio 5’ -. Eva e Massimiliano erano andati a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer (la loro bambina, ndr) e sono andati in autostrada, ma hanno avuto uno scontro frontale con un’altra auto guidata da un uomo di 70 anni, affiancato dalla moglie di 68. La coppia è morta sul colpo, mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza. Massimiliano ha lo sterno fratturato, ma non dovrebbe essere operato, mentre Eva ha il braccio, il tallone e il femore rotti e dovrà essere operata”.

Eva Henger e il contatto con Mercedesz dopo l’incidente

Tra le prime a essere informate dell’accaduto c’è stata ovviamente la primogenita dell’ex pornostar, Mercedesz, che si trova in Honduras in attesa di diventare concorrente ufficiale a “L’Isola dei Famosi”. Le due negli ultimi tempi sono state lontane a causa dell’opposizione di mamma Eva nei confronti della relazione della ragazza con l’ex tronista Lucas Peracchi. A suo dire, infatti, il ragazzo avrebbe avuto un comportamento negativo, oltre ad essere stato a tratti violento.

Ora la situazione tra le due sembra essere migliorata. Non a caso, Mercedesz sarebbe stato disposta a fare un gesto inaspettato: rinunciare alla sua partecipazione al reality. “Eva l’ha voluta tranquillizzare perché Mercedesz non voleva più continuare. Le ha detto: “No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro. Tu devi tornare vincitrice anche per me” – ha detto ancora Roberto Alessi.

