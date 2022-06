Eva Henger, come sta? “Ultima operazione”/ “Siamo sul percorso di definitiva ripresa”

Eva Henger, come sta dopo l’incidente? Ultimi aggiornamenti a Pomeriggio 5

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eva Henger. Dopo il terribile incidente stradale che l’ha costretta ad una serie di operazioni e a rimanere ferma a letto per settimane, arrivano finalmente buone notizie nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso si collega infatti con la clinica in cui è ricoverata la Henger e dove, proprio poche ore fa, ha subito un nuovo intervento che, a quanto pare, potrebbe essere l’ultimo.

“Sto bene, sono tornata qualche ora fa dall’operazione”, annuncia Eva Henger alla D’Urso in diretta su Canale 5. La donna infatti appare in forma migliore ed è anche seduta, non più stesa a letto, segno di una maggiore mobilità. Al suo fianco c’è il professor Lorenzetti che l’ha operata proprio poco prima al braccio e spiega le attuali condizioni di salute della donna.

Eva Henger, ultima operazione dopo l’incidente

“Dovrebbe essere l’ultima operazione” conferma il professor Lorenzetti a Pomeriggio 5. Poi continua: “Abbiamo sistemato la ferita al braccio derivata da quella brutta infezione, è andato tutto molto bene, lei muove bene il braccio ora ha una piccola ferita.” Barbara D’Urso chiede, dunque, se Eva ha ora davvero finito con le operazioni, Lorenzetti riconferma: “Direi che ora abbiamo finito, vorrei vederla presto in piedi ora aspettiamo qualche altro giorno e ci aspettiamo una veloce ripresa”, conclude.

Il prossimo passo per Henger sarà dunque proprio quello di tornare in piedi e, man mano, riprendere a camminare da sola.











