Eva Henger compie 51 anni/ Dagli esordi come modella al matrimonio con Massimo Caroletti

Eva Henger, una carriera ricca di soddisfazioni: gli esordi come “Miss”

Oggi – 2 novembre 2023 – spegne 51 candeline Eva Henger, da anni protagonista sul piccolo schermo ma con un passato carico di esperienze e aneddoti degni di nota. In occasione del giorno del suo compleanno, ci ha pensato il Corriere della Sera a passare in rassegna i tratti salienti della vita professionale e privata dell’attrice e modella. La sua carriera parte probabilmente dal primo traguardo tagliato a 17 anni: il titolo di Miss Teen Ungheria 1989. L’anno successivo arriverà anche l’importante titolo di Miss Alpe Adria a Villach in Austria.

Come racconta il portale, dopo il successo agli esordi come modella, Eva Henger inizia una proficua collaborazione con la Blue Angels – agenzia di Riccardo Schicchi, che poi diventerà suo marito – arrivando prima a posare senza veli sulla rivista Playmen e poi a diventare attrice hard con il debutto nel 1993 in un film di Rocco Siffredi. L’esperienza durerà pochi anni e il baricentro professionale dell’ex modella si sposterà sul piccolo schermo; nei primi anni 2000 Eva Henger ha infatti conosciuto un grande successo in tv, scandito da diverse partecipazioni a programmi di successo come La Fattoria e Paperissima Sprint.

Eva Henger, una vita nel segno dell’amore: dal compianto Riccardo Schicchi a Massimo Caroletti

Dai primi anni duemila ad oggi Eva Henger ha moltiplicato la sua presenza in tv; come opinionista si è messa in evidenza in diverse trasmissioni di approfondimento quotidiano, soprattutto lato Mediaset. Da Pomeriggio Cinque a Live – Non è la D’Urso, arrivando alla partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2018 con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Di Eva Henger ha spesso incuriosito anche la quotidianità sentimentale; come accennato in precedenza, ha vissuto una lunga storia d’amore con il produttore Riccardo Schicchi. I due si sono sposati nel 1994 e dal loro rapporto è nato Riccardo Jr. , secondogenito dopo Mercedesz nata da una relazione precedente. Nonostante la fine dell’amore, Eva Henger è stata vicina al produttore soprattutto negli ultimi anni di vita; Riccardo Schicchi è infatti venuto a mancare nel 2012.

L’attualità sentimentale di Eva Henger continua ad essere scandita da dolcezza e amore puro. Dal 2004 è infatti legata – come riporta il Corriere della Sera – a Massimo Caroletti. Insieme hanno dato alla luce Jennifer – nata nel 2009 – e sono invece giunti al grande passo nel 2013 a Roma, bissando l’unione nuziale alle Maldive nel 2019. Di recente l’ex modella ha dovuto fare i conti anche con un tragico incidente stradale in Ungheria che coinvolse, oltre suo marito, anche altre due persone. I coniugi riportarono diverse ferite mentre le altre due persone non riuscirono a sopravvivere. Come racconta il portale, Eva Henger dovette sottoporsi a diversi interventi e una lunga riabilitazione al fine di riprendere la massima forma: “Io ancora piango spesso per tutto quello che è successo; mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo; quando riuscirò a camminare e uscirò vorrei andare a porgere dei fiori per loro e dire due parole”. Queste le parole dell’ex modella – riportate dal Corriere della Sera – e riferite ad un’intervista dello scorso anno per Novella 2000.











