Eva Henger contro Lucas Peracchi e Mercedesz/ “Picchia mia figlia e lei è succube…”

Eva Henger torna all’attacco di Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz. La vicenda verrà affrontata nuovamente a Domenica Live, del resto lei e la figlia non si sentono più e la colpa sarebbe dell’ex tronista di Uomini e Donne, che l’avrebbe allontanata dai suoi affetti. «È succube e lobotomizzata». Sono parole forti quelle usate da Eva Henger nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv. Inoltre, accusa il fidanzato di Mercedesz di averle messo le mani addosso. «Magari l’avesse tradita o le avesse messo solo le mani addosso, come fa spesso. Preferisco non parlarne, è un argomento troppo delicato». Eva Henger si dice stufa di vedere la figlia cambiata. «Capisco che l’amore dà dipendenza da una persona, però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcun altro di privarlo della sua dignità». L’ex pornostar ritiene che quello tra Mercedesz Henger e il fidanzato Lucas Peracchi sia «un rapporto malato, che non ha nulla a che vedere con quello idilliaco che mostrano».

EVA HENGER CONTRO LUCAS PERACCHI E LA FIGLIA MERCEDESZ

Eva Henger definisce Lucas Peracchi «un manipolatore» e la figlia «succube» del fidanzato. Inoltre, non crede nell’amore che il ragazzo dichiara di provare per la figlia Mercedesz. «Lui non l’ama perché l’ha allontanata dalla sua famiglia, privandola dell’amore materno». Nell’intervista a Nuovo Tv spiega quanto avvenuto due mesi fa, un episodio che lei definisce «gravissimo». Eva Henger non entra nello specifico, ma parla di «un torto che nessuna donna dovrebbe subire». Non aggiunge altro, ma spiega di aver chiesto spiegazioni a Lucas Peracchi, il quale avrebbe scaricato la colpa sulla fidanzata. «Quando però ho scoperto che mentiva, l’ho rimproverato dicendogli che forse i suoi genitori hanno ragione quando dicono che deve crescere». Le accuse vanno ormai da tempo, ma si aggiungono dettagli sempre più scottanti. I diretti interessati risponderanno alle accuse di Eva Henger, cercheranno un chiarimento?

