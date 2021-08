Eva Henger e la figlia Mercedesz fanno pace dopo Peracchi?/ “Con calma e pazienza”

Dopo anni di accuse, incomprensioni e ripicche Eva Henger e la figlia Mercedesz sembrano pronte a riallacciare i rapporti. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, Eva Henger ha detto “Siamo in un momento di pace e di tranquillità, bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà”. Il mese scorso Mercedesz aveva confermato la fine della sua relazione con Lucas Peracchi, molto criticato dalla madre Eva. L’ex attrice a luci rosse, infatti, aveva dato la colpa a Perracchi per l’allontanamento e la trasformazione della figlia. Inoltre aveva accusato l’ex tronista di aver circuito e maltrattato Mercedesz. Lo scorso anno Eva, sulle pagine di Nuovo, aveva criticato la trasformazione fisica della figlia: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. Se però lei si piace così, sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è una ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro“.

EVA HENGER E MERCEDESZ DIVISE DA LUCAS PERRACCHI?

Mercedesz aveva subito riposto alle parole della madre sui social: “La stessa madre che quando ero in carne mi assillava che ero cicciona, quando avevo l’acne mi assillava e mi mettevo a piangere. Se dice che sono fragile si domandasse perché”. Oggi la figlia di Eva Henger è single, dopo la fine della sua storia con Lucas Peracchi: “Non ci sono stati tradimenti o che altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me”, ha detto a Novella 2000. Ora, che Perracchi è uscito dalla vita della figlia, la Henger apre a una riconciliazione: “Con calma e pazienza, cercheremo di ricucire i rapporti. Comunque sono state dette e fatte delle cose nel periodo del loro legame, adesso non può svanire tutto da un momento all’altro”, ha detto sulle pagine di Nuovo.

