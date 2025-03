Eva Henger e l’incidente: la pagina complicata della sua vita

Nel 2022 Eva Henger ha seriamente rischiato la vita in un terribile incidente che è invece costato l’esistenza ad altre due persone. Da quel momento in poi l’attrice ungherese ha vissuto momenti molto complicati, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale, ripensando a tutto quello che è accaduto: “Io ho dolore fisico ma continuo a pensare a ciò che è successo e alla coppia di anziani che è morta scontrandosi con noi. Appena potrò ho intenzione di andare a porgere loro un saluto al cimitero“ le parole di Eva Henger.

Nella sua nuova vita, Eva Henger ha raccontato di essere tornata poi a dedicarsi alla scrittura: “Ho ripreso a scrivere da poco, ho fatto la sceneggiatura per la mia prima regia che girerò presto, lavoro a un romanzo e ho scritto The contract” le parole dell’attrice ungherese che dunque anche da un momento così difficile è riuscita a tirare fuori qualcosa di importante, come rivelato in una intervista concessa al Corriere della sera.

Incidente Eva Henger, l’attrice e l’intervento rimandato

Qualche tempo fa l’attrice ed ex star a luci rosse aveva raccontato come dopo l’impatto fosse necessario un altro intervento, oltre al ricovero già affrontato dalla stessa Eva Henger subito dopo l’incidente che ha avuto luogo.

“Devo ancora fare un intervento che mi frena, per tre settimane sarò un po’ in condizioni di disabilità. L’incidente ci ha portati per qualche secondo da un’altra parte” ha raccontato Eva Henger protagonista dello sfortunato impatto al fianco del marito Massimiliano Caroletti che è costato la vita a una coppia di anziani.

